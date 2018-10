Susana Díaz: Casado “amenaza” a las CCAA con su financiación “sin haber llegado al despacho de Génova”

Actualizado 23/07/2018 16:58:45 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este lunes la posibilidad de que el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se posicione en contra de los objetivos de déficit propuestos por el Gobierno, que suponen más fondos para las comunidades autónomas. A su juicio, Casado "amenaza" a las comunidades "sin haber llegado al despacho de Génova", por lo que le ha instado a que finalmente haga primar los intereses nacionales y dé luz verde a los objetivos en las Cortes.

En rueda de prensa en La Moncloa tras el encuentro de dos horas que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha puesto en valor que la flexibilización del déficit representa, en el caso de Andalucía, 350 millones de euros. Por ello, ha denunciado que el nuevo líder del PP, que entre sus primeras decisiones tiene que fijar una posición sobre la senda de estabilidad en el trámite parlamentario, haya "amenazado" a las comunidades con quitarle esta financiación.

"Nos ha amenazado con quitarnos 350 millones sin haber llegado al despacho de Génova. Es el PP en estado puro, no comprendo que ya nos esté amenazando", ha asegurado la presidenta de la Junta de Andalucía, quien ha reclamado a Casado que se comprometa como "partido de Gobierno" con los objetivos de déficit y "no se tire al monte". Por el momento, Casado ha apuntado a que el Grupo Popular rechazará el planteamiento del Gobierno, aunque no ha expresado todavía una posición oficial.

La senda de estabilidad tiene que recibir la luz verde de ambas cámaras y por tanto tendrá que no ser bloqueada por los 'populares', que cuentan con la mayoría en el Senado. "Espero que pongan los intereses nacionales por encima de los intereses partidarios", ha recalcado la presidenta andaluza, tachando de "irresponsable" la posibilidad de que el PP "haga daño a las comunidades solo por votar en contra del Gobierno".

Para Díaz, tendría "poca explicación" que el PP no apoyara la flexibilización de los objetivos de déficit para las comunidades lo que, ha señalado, contribuye a que los servicios sociales, la sanidad y la educación cuenten con más fondos. Así, ha desligado esta cuestión de un planteamiento partidista afirmando que pediría "lo mismo" al anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

CONGRESO DEL PP Y DEL PDECAT

Con respecto al Congreso del PP celebrado este fin de semana, que ha designado a Pablo Casado como sucesor de Mariano Rajoy en la presidencia del partido, Díaz no ha querido hacer más comentarios sobre el nuevo líder 'popular', aunque en clave andaluza sí ha asegurado implícitamente que la dirección andaluza ha salido derrotada del cónclave del PP.

Díaz ha dicho respetar "muchísimo" el proceso del PP y las decisiones de su militancia, aunque al mismo tiempo ha lanzado indirectamente un mensaje a su rival en el Parlamento de Andalucía Juanma Moreno: "No diré que el PP andaluz lo ha perdido, no voy hurgar en la herida". Así, ha recordado que tras su intento frustrado de liderar el PSOE el pasado año, al PSOE andaluz sí le atribuyeron la derrota en las primarias socialistas.

Sobre las decisiones tomadas este fin de semana en la Asamblea del PdeCAT, Susana Díaz ha descrito el proceso como "una vuelta de tuerca más" del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en el "embrollo" al que ha conducido a la política catalana. "Una escena más del embrollo pensando exclusivamente en sus propios intereses", ha resumido Díaz.

La antigua Convergencia ha consolidado el viraje independentista de la formación este fin de semana en su primera Asamblea, dejando fuera de la dirección a la senadora Marta Pascal, y anunciando su próxima integración dentro del espacio soberanista Crida Nacional Per la República que controla el expresident Puigdemont.