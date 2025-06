Susana Díaz critica el "espectáculo bochornoso" de Leire Díez: "Debía estar fuera del PSOE desde que se conoció todo"

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha criticado este mmiércoles el "espectáculo bochornoso" protagonizado por la exconcejal socialista Leire Díaz con su comparecencia pública un día después de pedir la baja voluntaria del partido y ha defendido que "esta mujer tenía que haber estado fuera el día después de que se conoció todo".

Susana Díaz se ha pronunciado de este modo en declaraciones a Antena Tres Televisión, recogidas por Europa Press, tras la comparecencia pública de Leire Díez en la que ha asegurado que los audios filtrados en los que se la escucha intentado hacer gestiones contra altos funcionarios públicos son parte de un libro que está realizando como periodista, que escribe como un trabajo de investigación que lleva a cabo en nombre propio, y que no trabaja para el PSOE.

"Me quedo fría. Este espectáculo no se lo merece el PSOE, ni los militantes, ni nuestros votantes, ni los españoles. Me ha parecido bochornoso", ha añadido al expresidenta andaluza, que ha señalado que "esta mujer tenía que haber estado fuera (del PSOE) el día después de que se conoció todo y al final este espectáculo me está pareciendo lamentable".

Díaz ha reconocido sentir "desolación" por todo lo que está saliendo a la luz relacionado con Leire Díez porque "a mí me duele mi partido y todo el mundo sabe lo que yo siento por el PSOE". "Creo que en los momentos buenos, en los malos, siempre intento estar a la altura de lo que sé que los militantes sentirían, pero ahora mismo lo que siento es desolación", ha subrayado.

Preguntada por si considera que con su renuncia a la militancia y su comparecencia está haciendo un servicio al PSOE y al Gobierno, Susana Díaz ha comentado que "lo que estoy viendo no es ningún servicio al PSOE, más bien lo contrario". "Es un espectáculo lamentable que tiene que tener a la inmensa mayoría de los socialistas, con carné y sin carné, como estoy yo, hundida. Que este tipo de personajes estuvieran en el entorno del PSOE no tiene nombre", ha proseguido.

"LA HE SUFRIDO EN REDES SOCIALES"

La también exsecretaria general del PSOE-A ha señalado que "afortunadamente por lo que estoy viendo ni conozco ni he tratado" a Leire Díez, aunque sí la ha "sufrido en redes sociales, como otros muchísimos compañeros de toda España, pero eso ahora me parece secundario".

"Lo que hayamos podido pasar cada uno de nosotros con este personaje me parece secundario. Lo que me parece más lamentable es la imagen que estamos trasladando por este tipo de comportamientos y que hayamos tenido que esperar dos semanas al final para ver esto", ha concluido.