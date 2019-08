Susana Díaz: hasta que no actuó el Ministerio "no se conocieron las cifras reales"

Actualizado 28/08/2019 10:44:12 CET

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz - EUROPA PRESS - MARÍA JOSÉ LÓPEZ

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado este miércoles que hasta que no actúo el Ministerio de Sanidad en relación al brote de listeriosis, decretando la alerta a nivel nacional, "no se conocieron las cifras reales". Y es que, según ha indicado la dirigente socialista, desde el Ejecutivo andaluz no se ha actuado con "transparencia" durante la gestión de esta crisis alimentaria, "que puede ser de las graves que ha vivido España".

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Susana Díaz ha vuelto a exigir, como ya hiciera este martes, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparezca en el Parlamento para informar sobre la gestión que ha realizado su Gobierno y para dar respuesta a todas las "incógnitas" que aún quedan por resolver. "Los andaluces tienen derecho a saber la verdad", ha apuntado.

En su opinión, tras la muerte de tres personas por listeriosis, una embazada que ha perdido a su bebé y más de 30 embarazadas hospitalizadas, al presidente de la Junta "no le queda más salida" que dar explicaciones. Para Díaz, "está muy bien" que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, vaya a comparecer en comisión, pero se requieren explicaciones por parte del máximo responsable del Gobierno.

La secretaria general del PSOE-A ha destacado que ha abordado este asunto personalmente con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo. "Quien no me ha llamado es Moreno", ha advertido Díaz, quien no obstante, le ha ofrecido la colaboración de su partido para hacer frente a la situación.

Junto a ello, se ha mostrado convencida de que si se hubiera actuado "a tiempo" las consecuencias de la crisis no habrían sido las actuales y ha considerado necesario que los andaluces sepan "dónde se ha fallado y dónde están las negligencias". Si bien, preguntada sobre si va a pedir dimisiones, ha respondido que primero quieren conocer toda la información y ya después se verán las responsabilidades.

Tras considerar también imprescindible que se trabaje para que en el futuro no se vuelva a repetir un caso similar, la dirigente socialista ha considerado "tardía, mala y falta de transparencia" la actuación del Ejecutivo de coalición PP-Cs ante un asunto "que puede ocurrir en cualquier territorio y a cualquier gobierno, pero lo importante es cómo lo gestionas y si evitas que la alarma sea mayor".

Así, según ha relatado, toda la información que se iba dando desde el Gobierno andaluz "se desmentía a las 24 horas en los medios de comunicación". "Se decía que ya no había carne en el mercado y sí había, se decía que el único producto contaminado era la carne mechada y después se extendía la alerta sanitaria a 12 productos", ha manifestado la secretaria general de los socialistas andaluces.