Susana Díaz lamenta los "pasos atrás" de la Junta para el "bienestar y la igualdad" de los andaluces

Actualizado 29/09/2019 10:52:57 CET

Susana Díaz, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - Archivo

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado este domingo que se estén dando "pasos atrás" en la comunidad andaluza en materias "muy sensibles" para el "bienestar y la igualdad" de la ciudadanía.

En una entrevista concedida a 'Diario SUR', la socialista ha expresado que le "preocupa muchísimo el desmantelamiento de la educación pública, especialmente en las zonas rurales" porque "va a contribuir a la desigualdad y a la despoblación". También se ha referido a la sanidad porque "se está faltando a la verdad y no se esté contando la realidad de lo que está pasando en los centros hospitalarios".

En su etapa como presidenta de la Junta, ha recordado, "tuve conflictos laborales y sanitarios, pero a mí no se me fueron nunca los médicos a la Fiscalía porque no tengan los medios adecuados para atender a las personas".

Sobre el papel de Ciudadanos (Cs) y la influencia de Vox en políticas de igualdad y contra la violencia machista, Díaz ha criticado que, tras una campaña "nefasta" que "pretendía blanquear la violencia de género", la respuesta fue "cambiar el término del teléfono de víctimas de violencia de género por el de la violencia intrafamiliar". "Esa propuesta la llevaba la extrema derecha, y el PP y Cs han tenido que aceptar", ha afeado.

En este sentido, ha criticado el "cuestionamiento del modelo de la violencia en sí". "El Gobierno de PP y Cs tendrían que haber dicho basta y decirle a la extrema derecha que estamos aquí por vosotros, os debemos el Gobierno, pero también nos debemos a la vida de las mujeres que están amenazadas y de esos niños y niñas", ha agregado.

GESTIÓN DEL BROTE DE LISTERIOSIS

Sobre la gestión del brote de listeriosis por parte del Gobierno andaluz, Díaz ha señalado que, aunque "le puede pasar a cualquiera", los socialistas "lo habríamos gestionado de otra manera". "Nosotros hubiéramos tenido más humanidad, más información, más transparencia y las personas hubieran estado por encima de cualquier otro interés".

Ha manifestado que cuando se dio la alerta y ya se conocía el argumento que dio el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "no lo negó" el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Se hizo así para proteger a una empresa que hoy está en los tribunales e incluso sus principales gestores detenidos".

"Aquí se ha faltado a la verdad y se ha generado mayor alarma, mayor perjuicio a la población, de lo que se tardará en recuperarse", ha añadido afeando que en Benaoján (Málaga) "están pagando justos por pecadores" porque "se está poniendo el foco en un sector, la industria cárnica y en muchos municipios por la negligencia en la gestión de la crisis".

Así, preguntada si el consejero de Salud debería dimitir, Díaz ha comentado que "el presidente sabrá lo que tiene que hacer". "Con tres fallecidos, siete abortos y 200 andaluces afectados, y después de una gestión con falta de transparencia y falta de verdad, si le sigue protegiendo es que lo está utilizando como cinturón de seguridad para él y es evidente que eso la gente lo nota".

10-N

En materia electoral, Susana Díaz ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "con quien va a pactar es con la gente y lo ha demostrado". "Él tenía claro que no podía formar Gobierno de cualquier forma a cualquier precio y que por encima de todo está España", lo que a su juicio "le honra".

Al respecto, ha deseado que la ciudadanía "vote masivamente" para que "muchos agoreros siempre negativos vean que hay mucha gente a la que le importa España, su bienestar y su educación y el poder de votar". Sobre el papel del PSOE-A, ha explicado que trabajarán para "reforzar y revalidar la confianza de la gente".

Finalmente, cuestionada por el enfrentamiento entre Unidas Podemos y Más País, Susana Díaz ha dicho que sus líderes se han "peleado" y, como consecuencia "el partido se ha dividido". "El espacio político es el mismo, el de Podemos y las confluencias", ha añadido.