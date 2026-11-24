Archivo - La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha dicho este martes que "no entiende" el "giro" que, en su opinión, se ha dado en la estrategia de campaña del PSOE a menos de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, y que con declaraciones como la del expresidente de Castilla-La Mancha José Bono se busque "la boca" del expresidente del Gobierno Felipe González, porque eso "no es compatible" con una aspiración a captar voto "moderado" del "centro" político.

Son declaraciones, recogidas por Europa Press, que la también exsecretaria general del PSOE andaluz ha realizado durante su intervención en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, y al hilo de la respuesta que este pasado lunes trasladó Felipe González al llamamiento que la víspera había realizado José Bono a que no fuera "tonto" ante su anunciada decisión de votar en blanco en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", trasladó el también exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados en el marco de un acto electoral en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Este pasado lunes, Felipe González vino a responder a esas palabras de Bono y, en unas declaraciones desde Badajoz, comentó que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más" los socialistas.

Susana Díaz ha terciado en esta polémica desde dicho programa de Antena 3 Televisión con el que colabora, y ha señalado que para ella es "incomprensible" lo que ha ocurrido con Bono. "Si la justificación del debate controvertido --en referencia al 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de la semana pasada-- era la búsqueda del centro izquierda y del voto moderado del PSOE, ¿qué haces buscándole la boca a Felipe González la última semana?", se ha preguntado en ese sentido la expresidenta de la Junta.

La también senadora por designación del Parlamento andaluz ha incidido en cuestionar por qué se ha producido dicho comentario de Bono si desde la dirección del PSOE se está "reconociendo" que se "necesita un espacio político de centro izquierda que en estos momentos no hemos cuidado" desde el partido.

Susana Díaz ha añadido que, "conociendo a Pepe Bono, esto no lo ha dicho sin meditarlo y sin precisarlo". "No entiendo el por qué lo hacen a cinco días de ir a las urnas", ha comentado la expresidenta andaluza, quien ha agregado que su "incógnita es de estrategia electoral".

"Si tú estás diciendo que cambió el registro del presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- en el debate" con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "porque tú necesitas llegarle a ese millón de personas que están en el centro político, eso no es compatible con buscarle la boca a una parte moderada" del electorado, ha seguido razonando Susana Díaz.

La que fuera también rival de Pedro Sánchez en las primarias por la Secretaría General del PSOE del año 2017 ha advertido de que, con una estrategia así, se puede "aspirar a ganar, pero no a gobernar", y ella cree que el líder socialista y candidato a la reelección como presidente "quiere salvar el Gobierno" tras la cita con las urnas del 29 de noviembre.

"Conociéndolo --a Pedro Sánchez--, a él no le gusta perder ni el parchís", y además "lo ha ejemplificado con su trabajo en los últimos años", según ha agregado Susana Díaz, quien ha sostenido que el líder del PSOE es "una persona que intenta gobernar al límite", por lo que ella no cree que, "a día de hoy, esté pensando en que no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en el Gobierno", y por eso "no he entendido este giro", según ha insistido en comentar la expresidenta de la Junta de Andalucía.