Archivo - El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, durante el acto de entrega de los premios Plaza de España. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera primer presidente de la Junta de Andalucía en la actual etapa autonómica derivada de la Constitución de 1978, el socialista Rafael Escuredo, ha replicado al expresidente del Gobierno Felipe González que "su tiempo pasó" y "lo mejor que puede hacer es callarse".

En un mensaje en su cuenta en la red social 'X', el también presidente de honor del PSOE de Andalucía se ha pronunciado así después de que Felipe González señalase este pasado lunes, en unas declaraciones realizadas en Badajoz, que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más" los socialistas.

Además, el que fuera también secretario general del PSOE durante más de 20 años contestó al exministro socialista José Bono que "se lo piense él" después de que el expresidente castellanomanchego le haya pedido a González que recapacite su anunciada decisión de votar en blanco en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.

Rafael Escuredo ha reaccionado a comentarios como éstos de Felipe González, y ha escrito en su cuenta en la red antes conocida como Twitter que el que fuera presidente del Gobierno "hizo cosas de interés, pero ahora se muestra como un viejo gruñón, incapaz de entender que su tiempo pasó y lo mejor que puede hacer es callarse".

No es la primera vez que en los últimos tiempos el expresidente de la Junta discrepa públicamente de Felipe González por declaraciones similares, ya que, en febrero de este mismo año, escribió otro comentario en 'X' en el que, en referencia al histórico exlíder del PSOE, se preguntaba "por qué no te retiras y nos dejas en paz".

Escuredo reaccionó así al anuncio que hizo entonces Felipe González de que su voto sería en blanco en unas próximas elecciones a Cortes Generales en vez de hacerlo al PSOE liderado por Pedro Sánchez.