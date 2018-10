Susana Díaz pide a Marín que no busque "excusas" y reflexione para que Cs se sume al "gran consenso" en financiación

Publicado 07/03/2018 13:37:56 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado este miércoles al presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, Juan Marín, que no busque "excusas" y reflexione para que su partido se sume al "gran consenso" que se ha alcanzado en la Cámara andaluza respecto a la financiación autonómica, todo después de que el grupo de trabajo que ha abordado este asunto haya dado luz verde a un documento negociado entre el PSOE-A, Podemos e IULV-CA, que finalmente también ha apoyado el PP-A, siendo la formación naranja la única que votó en contra.

Durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, y en respuesta a una pregunta planteada por Marín respecto a la creación de empleo, Susana Díaz, tras señalar que el líder de Cs le cae "bien" y que le entiende, ha manifestado que la defensa de Andalucía hay que hacerla "de manera autónoma" ya que "parte de nuestro crecimiento económico y bienestar para la próxima década, se va a basar en una financiación justa y adecuada, y que nunca será en función de la renta per capita de sus habitantes".

"Espero que como tiene la misma preocupación que tengo yo de bienestar y crecimiento económico, sea capaz de reflexionar en los próximos días y sumarse al gran consenso de esta Cámara", ha dicho a continuación la presidenta, a quien Marín le ha replicado que los problemas que tiene Andalucía con el desempleo no son sólo una cuestión de dinero "sino también de lucha contra el fraude y de evaluar la capacidad de la gestión" del Ejecutivo andaluz.

En este sentido, y tras advertir de que el empleo que se crea en Andalucía es "precario y temporal", el líder andaluz de Cs ha señalado que aunque se ha reducido la tasa de paro "se puede reducir más" y que el ritmo "no es suficiente", una situación que ha achacado a que el Gobierno de Susana Díaz "no utiliza todos los recursos que están a su disposición".

Marín ha señalado que crear empleo supone solucionarle la vida a la gente, generar más recursos y también ayuda a reflotar el sistema de pensiones, por eso ha avisado de que si la comunidad autónoma no acelera en la creación de empleo "vamos a tardar mucho en llegar a la meta en condiciones".

Ha lamentado que el Gobierno andaluz no utilice todos los recursos que tiene a su disposición gracias a la estabilidad que le aporta Cs, así como ha subrayado que "no se está haciendo una buena gestión" de los mismos.

En este sentido, ha señalado que no se ejecuta lo presupuestado en algunas partidas de las cuentas autonómicas, poniendo como ejemplo que la destinada a infraestructuras para ser más competitivos, a 15 de diciembre y según la Oficina de Control Presupuestario de la Junta, "de más de 1.300 millones se ponen en carga 685, lo que supone el 53 por ciento de los recursos".

Otra de las partidas que "llama la atención", en su opinión, es que de los 99,9 millones presupuestados en ayudas para que las empresas creen empleo, "se ha puesto a disposición 162.000 euros, el 0,01 por ciento". "No lo estamos haciendo bien", ha apostillado.

Así las cosas, Juan Marín ha reclamado centrar esfuerzos en los autónomos y presentar ya una Ley de Subvenciones "que dé estabilidad a quienes quieren crear empleo y tener un proyecto de vida" porque esto, como ha agregado, "generaría confianza".

"Tenemos que tener una mirada hacia esas personas que pueden mejorar la calidad del empleo en Andalucía", ha apostillado antes de insistir en que mejorar esta situación "no es una cuestión sólo de dinero, sino también de luchar contra el fraude y evaluar la capacidad de la gestión" del Gobierno andaluz.

SUSANA DÍAZ: "SÍ ES UNA CUESTIÓN DE DINERO"

De su lado, la jefa del Ejecutivo andaluz ha replicado al líder de Cs que el nivel de ejecución del presupuesto "es de un 97 por ciento, 20 puntos por encima en el 2017 que en el 2016", mientras que ha explicado que en las partidas aludidas por Marín "el 80 por ciento son los fondos públicos sostenidos a pulmón por la Junta y los que no se pudieron ejecutar están condicionados a la normativa que tiene que desarrollar el Estado porque nos obligaba la UE, pero el Gobierno de España, ellos sabrán por qué, no se han dado celeridad en hacerlo".

Con todo, Susana Díaz ha subrayado que Andalucía "crece por encima de la media" en empleo, aunque asume que eso "no es suficiente mientras haya un solo parado", cuando ha explicado que el empleo lo crean los emprendedores y los autónomos "pero el gobierno tiene que dar condiciones para crearlo". "Y seguiremos trabajando porque necesitamos que esa velocidad siga creciendo y alcanzar la convergencia necesaria con la media española, igual que España con la media europea", ha agregado.

No obstante, ha hecho hincapié en que para lograr ese objetivo "hace falta financiación e inversiones" ya que "ayudan a que el clima sea el adecuado" para la creación de empleo.

Por eso, Susana Díaz ha defendido que esta circunstancia sí es una cuestión de dinero porque "cuando se recorta un 37 por ciento las inversiones en infraestructuras se dificulta a los empresarios tener unas condiciones competitivas", y también "cuando Andalucía recibe financiación por 220.000 andaluces menos que la media española, eso influye en el desarrollo económico de esta tierra".

"Y cuando se está pidiendo la financiación adecuada es porque no vamos a cargar en los hombros de los trabajadores las necesidades que tienen que tener las administraciones autonómicas que no sólo somos prestadoras de servicios, sino que también tenemos poder político que ejercer para crear las condiciones adecuadas de crecimiento y de bienestar", ha afirmado antes de pedir a Cs que no busque "excusas" y se sume al acuerdo de financiación.

Entretanto, en otro momento de su intervención, la presidenta andaluza ha defendido que la reducción en medio millón de parados en Andalucía en los últimos cinco años "no cae del cielo" así como tampoco lo hace que la comunidad haya crecido dos puntos por encima de la media de España, más "en un contexto de mala financiación y de falta de inversiones", algo que ha sido el resultado del esfuerzo del tejido productivo y empresarial y también del Gobierno que preside, "que pone las condiciones para que eso sea así".