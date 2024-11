Susana Díaz pide un PSOE-A "respirable" donde se pueda opinar "sin que te caiga una manta de palos"

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha reclamado este sábado a la dirección socialista en Andalucía que permita un partido "habitable y respirable" donde se pueda opinar "sin que te caiga una manta de palos" porque es necesario "contar con todo el talento de la organización" para hacer frente a la mayoría absoluta del PP en el Gobierno andaluz.

Susana Díaz ha lanzado este mensaje en clave regional a su llegada para participar como invitada en el Congreso Federal del PSOE --en el que no fue elegida como delegada-- al ser preguntada por los periodistas por si el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, es la mejor opción para seguir al frente del partido tras el próximo Congreso Regional.

"He sido la única mujer presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A y mi papel tiene que ser de mucho respeto, pero quiero hacer un llamamiento para hacer del PSOE-A un partido habitable y respetuoso por la pluralidad de la organización", ha asegurado antes de advertir a la actual dirección regional de que "no se puede perder tantísimo talento y la gente tiene que sentirse cómoda más allá de que hayan apoyado a un candidato o a otra candidata en procesos anteriores porque enfrente tenemos una mayoría absoluta del PP y, o se cuenta con toda la organización haciendo que el partido sea habitable y respirable o va a costar mucho trabajo".

Susana Díaz ha señalado que "ya decidirán los militantes" en primarias quien lidera el PSOE-A, pero ha insistido en que "la mayor tarea tiene que ser que el PSOE-A es ser un partido habitable, respirable, donde se pueda manifestar su opinión sin que automáticamente te caiga una manta de palos" como le ha ocurrido a ella cuando "se me ocurre decir algo siendo bastante respetuosa".

"Y lo dice a alguien que no espera nada, ni busca nada porque la pantalla de Andalucía la pasé, pero creo que el partido tiene que ser muy abierto a las sugerencias, a las aportaciones y al trabajo de los compañeros, dejando que todo el mundo pueda aportar un momento muy complicado a nuestra comunidad", ha subrayado antes de alertar de que "los congresos se hacen bien no cuando todo el mundo va uniformado, sino cuando una vez que pasa el debate se tiene la capacidad de integrar, de que nos sintamos cómodos y que al final el candidato o la candidata que haya ganado sea, aunque no lo hayas votado, sea el tuyo".

A su juicio, "aquí hace falta todo el mundo y el PSOE-A debe salir unido del próximo Congreso Regional después de un debate sereno donde se pueda expresar con tranquilidad y con sosiego y si eso se consigue pues el quien será lo de menos".