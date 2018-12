Susana Díaz pide a Rivera aclarar si el cambio que quiere es con Vox porque su apoyo es "inevitablemente necesario"

Publicado 05/12/2018 14:31:08 CET

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que aclare si el "cambio" que quiere en el Gobierno andaluz lo va a hacer "de la mano de la extrema derecha" de Vox, al tiempo que ha recordado que un gobierno formado con los votos de PP-A y Ciudadanos "inevitablemente necesita" la participación de Vox. "Si el cambio es entregarse a un partido de extrema derecha, tendrá que reflexionar sobre eso", ha añadido.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, Susana Díaz ha respondido así a Rivera, quien ha anunciado que dará prioridad a negociar un Gobierno de "cambio" en Andalucía con el Partido Popular, pero pidiendo la presidencia para su candidato, Juan Marín. Lo primero que tiene que saber Rivera, según ha contestado la socialista, es que el PSOE-A "ha ganado las elecciones", aunque no de la manera en la que les habría gustado.

En segundo lugar, ha pedido al líder de Ciudadanos que diga si "está dispuesto a que ese cambio se haga de la mano con la extrema derecha que hoy ha dicho que quiere cerrar Canal Sur, que quiere derogar la ley de igualdad y contra la violencia machista" y que considera que las mujeres maltratadas son "desaprensivas". "Si Rivera piensa apoyarse en un partido de extrema derecha es ese cambio, lo no comparto ni yo ni los socialistas andaluces", ha añadido.

En este punto, ha recordado al líder de la formación naranja que los votos de los andaluces decidieron que se diera la "casualidad aritmética" de que un gobierno formado por el PP y Ciudadanos "inevitablemente necesite de manera activa la participación de Vox", pero no sólo prestando un apoyo a una investidura, sino que "ninguna" decisión se tomaría en Andalucía si PP y Ciudadanos no tiene la participación "cada día" del partido de Santiago Abascal.

Susana Díaz ha subrayado que su partido ha sido el único que ha aglutinado el voto de un millón de personas y las personas que les han votado puede estar "tranquilas" porque el PSOE-A "va a buscarlos apoyos para liderar un gobierno que frene a la extrema derecha". Así, ha solicitado al resto de partidos que se pronuncien sobre si están dispuestos a "aprovechar" los votos de la extrema derecha y formar un gobierno supeditado "a la voluntad y a la participación activa de Vox".

"Lo que tiene que explicar Rivera es si está dispuesto a cualquier cosa, incluido a ponerse en manos de la derecha que va en contra de las libertades y que sepa que no va a poder gobernar en esa minoría de derechas sin el voto de la extrema derecha, es una colaboración necesaria y activa porque no suman si no lo tienen", ha remachado.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado que la actual presidenta en funciones tiene todo su apoyo para intentar formar un gobierno en Andalucía y Díaz ha asegurado estar "segura y convencida" de que esto seguirá siendo así aunque no consiga volver a presidir la Junta.

De igual modo, ahora lo que toca es hacer una "reflexión" y analizar el por qué de la caída de su partido que ha sido causada porque "los socialistas se han quedado en casa".