Susana Díaz (PSOE-A) critica "la falta de planificación y de sensibilidad" de la Junta con los comedores escolares

JAÉN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado a la Junta de Andalucía de "falta de planificación, sensibilidad y humanidad" en la crisis de los comedores escolares y ha lamentado que el cierre del servicio haya vuelto a ocurrir por segunda vez en la provincia de Jaén y coincidiendo con el arranque de la campaña de la aceituna.

En Jaén hay 51 comedores cerrados de 32 municipios, con más de 2.600 menores perjudicados y 159 trabajadoras afectadas. Díaz ha realizado estas declaraciones antes de reunirse con familias afectadas de varios municipios de Jaén, junto a alcaldes y al secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. El cierre de comedores escolares por el abandono del servicio de la empresa Col-Servicol afecta en el conjunto de Andalucía a más de un centenar de centros educativos.

Para la responsable socialista, lo que están viviendo las familias afectadas "no es justo" y ha subrayado que "no es de recibo que se produzcan estas situaciones por la falta de planificación, rigor, sensibilidad y humanidad del Gobierno andaluz".

Ha añadido que no puede ser la empresa avise una semana antes de que arranque el curso, porque dice que no puede mantener el equilibrio financiero porque la Junta le debe 1,5 millones de euros y que la respuesta de la Junta sea "dejar pasarlo como si este problema no fuera con ellos, como si no les doliese lo que les pasa a 2.500 familias en Jaén y más de 12.000 en toda Andalucía".

Díaz ha destacado que esto se produce "en un momento difícil y complicado, donde hay familias que lo están pasando fatal para poder encajar la conciliación de su vida laboral y familiar en plena pandemia" y que encima "es la segunda vez que pasa en el arranque de la campaña de la aceituna". "Eso es desconocer la realidad de la provincia, no saber que familias enteras se van a la cosecha y se quedan sin capacidad de conciliar", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que "no nos vale la respuesta de las aulas de espera para aparcar a los niños", porque "no se trata de eso" ya que "el comedor escolar es un servicio público que tiene que prestarse en las mejores condiciones".

En este contexto, ha valorado que el PSOE-A y el PSOE de Jaén han estado en todo momento "al lado de las familias" y que de hecho llevaron una iniciativa a la Comisión de Educación del Parlamento andaluz "para que se cumpla" con la prestación de ese servicio de comedor, que lleva "un año de deterioro".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha apuntado que "llueve sobre mojado" con la "crítica" situación de los comedores escolares en la provincia de Jaén y las consecuencias que se derivan de ello, al tiempo que ha lamentado que no sea "la primera vez" que ocurra esta situación, motivada "por la dejadez de la Junta de Andalucía".

"Existe un precedente, cuando en el curso pasado se cerraron durante más de tres meses los comedores escolares". Además, ha añadido, el cierre de los comedores se agrava "con la incorporación de otros comedores que pertenecen a una segunda empresa que tampoco ha abierto".

Por ello ha pedido a la Junta que "deje de ponerse de perfil", sobre todo en la época de la campaña de aceituna. "Estos comedores han sustituido a las guarderías durante la campaña de la aceituna en la mayor parte de los municipios", ha dicho Reyes.