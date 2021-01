Susana Díaz reprocha a Moreno que haya estado "diez días ausente" y llegue "tarde" a la adopción de medidas

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reprochado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que haya estado "diez días ausente" con la tercera ola de la pandemia del coronavirus ya encima y que ahora llegue "tarde" a la adopción de nuevas medidas para frenar el aumento de los contagios, cuando el resto de comunidades ya lo ha hecho. Díaz ha pedido a Moreno que comparezca en el Parlamento en este mes para explicar la gestión y las medidas de su Gobierno ante esta tercera ola de la pandemia y el proceso de vacunación.

En rueda de prensa, Díaz ha indicado, al hilo de que la Junta vaya a adoptar medidas este viernes ante el aumento de los contagios, que es "sorprenden" que el Gobierno de Juanma Moreno vuelva "a llegar tarde" a la adopción de medidas, al diagnostico de lo que sucede y para encarar, en definitiva, una tercera ola de la pandemia, evitando coste social, sanitario, económico y personal.

Ha insistido en que no es "comprensible" que Andalucía sea prácticamente "la última comunidad" en adoptar medidas para hacer frente a la tercera ola de la pandemia y que hay esperado a este viernes para adoptar medidas, cuando el 4 de enero ya hubo un dato preocupante, como fue el hecho de que el número de personas que ingresó en los centros hospitalarios fue el doble que el número de personas que fue dada de alta.

"No ha habido ni celeridad ni transparencia", según ha recalcado la dirigente socialista, quien ha añadido que desde esos datos del 4 de enero, el Gobierno andaluz ha tardado "cuatro días en reunir a su comité de altos cargos, que no de expertos".

Asimismo, ha apuntado que el dato "más objetivo" es el del incremento en el número de personas hospitalizadas, y ha puesto el acento en que las provincias de Jaén, Cádiz y Almería ya registran 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Ha recalcado que la reunión de hoy de la Junta llega "tarde" y demuestra falta de "anticipación, de previsión y de rigor".

Susana Díaz ha indicado que, en la primera ola de la pandemia, la Junta se dedicó "al enfrentamiento" con el Gobierno central; en la segunda ola, se vio claramente "la falta de previsión" del Gobierno andaluz, y en esta tercera ola, "después de diez de ausencia" del presidente, se llega tarde para adoptar medidas.

Ha expresado su preocupación por el "exceso de mortalidad en nuestra comunidad, que es del 23,3%, porque eso significa que se está deteriorando la salud pública de los andaluces". "Conseguir una cita médica se ha vuelto una odisea", ha dicho Díaz, para quien, además de las medidas restrictivas, hace falta que el Gobierno andaluz presente soluciones en el ámbito sanitario, como un mayor refuerzo de la plantilla y más herramientas, y también en el económico.

En cuanto al proceso de vacunación en Andalucía, ha señalado que se echa en falta un plan de vacunación y ha criticado que la Junta diga que hasta la próxima semana no se va a aprobar, lo que demuestra "falta de rigor e improvisación", al tiempo que es una "falta de respeto a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos".

Asimismo, ha reprochado a la Junta su decisión de reservar dos de cada tres dosis de vacunas para la segunda administración a los ciudadanos que ya se les ha puesto una primera. Susana Díaz ha indicado que esa forma de actuar no tiene sentido porque cada lunes están llegando nuevas remesas de vacunas y las autoridades europeas han garantizado que seguirán llegando con esa regularidad.

Ha insistido en trasladar a la Junta que no son necesarias

reservas masivas de dosis, algo con lo que se pretende, a su juicio, tapa "la carencia" de profesionales sanitarios. Para Díaz, que se quieren hacer una pequeña reserva estratégica de dosis puede ser justificable, pero no que dos de cada tres dosis no se estén poniendo.