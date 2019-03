Susana Díaz señala que Andalucía necesita un "gobierno sensible" en Madrid y avisa que "no basta con ganar"

Publicado 30/03/2019 21:50:36 CET

CÓRDOBA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho este sábado que Andalucía necesita un "gobierno sensible" en Madrid, que siga estando presidido por el socialista Pedro Sánchez, avisando que, además, "no basta con ganar" y que el PSOE sea la fuerza más votada, pues "hay que evitar" que se forme en España "un gobierno trifachito", como en Andalucía.

En este sentido y en un acto público en Córdoba junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la líder del PSOE andaluz ha llamado a los socialistas a "batirse el cobre, porque la derecha no se relaja", aunque ahora en Andalucía el Gobierno del PP y C con el apoyo de Vox "se va a hacer el muerto hasta el 26 de mayo", para intentar no mostrar lo que son.

Sin embargo, según ha subrayado Susana Díaz, "la derecha es la derecha y la cabra siempre tira al monte", y por eso en Andalucía ha formado un "gobierno mentiroso, que incumple sus promesas" de campaña, como la referida a la creación de 600.000 empleos, pero ahora dicen que eso era "lenguaje electoral".

Díaz, en un acto en el que también han tomado parte el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y cabeza de lista al Congreso por la provincia, Luis Planas; el secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, y la alcaldesa de Córdoba y candidata a la reelección, la socialista Isabel Ambrosio, ha insistido en que en Andalucía hay ahora "un gobierno mentiroso, que le permite a la extrema derecha que haga listas negras y que haga purgas".

Díaz ha pronosticado que, además, "no se van a parar", como han demostrado, pues tras haber "señalado a los profesionales que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género", luego han hecho lo mismo "con Salvamento Marítimo" y "con los maestros", porque "las listas negras son para eso, para meter miedo", pero, según ha asegurado, Pedro Sánchez y el PSOE "frenarán" a la ultraderecha.

Susana Díaz, quien ha recordado que desde la ultraderecha "también han ido a por quienes defendemos la memoria histórica", ha dicho que "la gente tiene que saber lo que está pasando aquí, para que vayan a votar masivamente", para "no volver a 40 años de oscuridad", y por eso "hay que decir que queremos una España de todos y para todos, en democracia y con libertad".

Ello la ha llevado a destacar que quiere "una España que proteja a quien más lo necesita", una España "que sepa que tiene" en Andalucía a "una hija que siempre responde, que es leal y trabajadora", y una España "que mime a sus pueblos", y por ello, según ha concluido, "todo el mundo tiene que ir a votar" el 28A.