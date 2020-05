Susana Díaz: Los socialistas andaluces “no compartimos absolutamente nada” con Bildu

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este viernes que la posición de los socialistas andaluces sobre Bildu es "más que conocida", de manera que no "hay nadie que no conozca lo que opinamos sobre esa fuerza política con la que no compartimos absolutamente nada".

En rueda de prensa, Susana Díaz se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre cómo valora el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu para la derogación de la reforma laboral. Ha indicado que el hecho de que este país necesita una derogación de los aspectos más "lesivos" de una reforma laboral que provocó miles y miles de trabajadores pobres "también es otra evidencia", así como que el PP tiene la "responsabilidad de participar y de dar otra imagen distinta y otra actitud diferente ante la protección de la vida de la gente".

En su opinión, si desde el minuto uno, el PP hubiera hecho en esta pandemia lo que tenía que hacer, seguramente "nos habríamos ahorrado otros muchos espectáculos".

Preguntada sobre si cree que el PSOE "blanqueado y normalizado" a Bildu firmando un acuerdo con esa formación, Díaz ha insistido en que los socialistas andaluces siguen teniendo la "misma posición y los mismos criterios" sobre esa fuerza política. "Nada ha cambiado, la posición de los socialistas andaluces es más que conocida y la mía personal aún más", según ha sentenciado.

Ha insistido en que hay fuerzas políticas sobre las que no va a cambiar su opinión y acto seguido, ha vuelto a hacer un llamamiento al PP para que ejerza "el papel que le corresponde en este momento de la historia", en el que la oposición puede ser útil si quiere y que sea consciente de que el voto para el estado de alarma no se está pidiendo "para un Gobierno, sino para proteger la vida de las personas".

Respecto a su podría recordar su posición sobre Bildu, Susana Díaz ha señalado que hay fuerzas políticas con las que no comparte un proyecto de país, entre las que se encuentran Bildu o la "extrema derecha" de Vox.

"Quiero profundamente a mi país y aquellos que no comparten ese espacio público que garantiza nuestras libertades y derechos, para mí no son atractivos al acuerdo ni siento que sean los compañeros que yo elija", ha dicho la dirigente andaluza.

"Quiero a España y creo en España, como amo a Andalucía, y hay fuerzas políticas que aportan poco en eso, como la extrema derecha ni evidentemente tampoco Bildu", ha sentenciado.

De otro lado, Susana Díaz ha mostrado su rechazo a los "espectáculos" que se han vivido en el Congreso de los Diputados en las últimas 48 horas. "No comparto ninguna de las actitudes ni afirmaciones que se han producido en las últimas 48 horas en el Congreso y creo que todos tienen que bajar el tono, porque ese tipo de espectáculos en televisión no ayudan a la gente ni responde a la política útil", ha dicho Susana Díaz tras ser preguntada concretamente sobre si compartía las manifestaciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acusando a Vox de querer dar un "golpe de estado".

También ha criticado las intervenciones de dirigentes del PP, como la de la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, apuntando que el PP va a la "rueda de la extrema derecha en España". En su opinión, el PP de Pablo Casado va "contra el sentido común y la cordura" por ver quién ocupa ese espacio que ocupa ahora la extrema derecha.

Ha señalado que, sin duda, la labor de oposición que hace el PP a nivel nacional contrasta con la que el PSOE-A hace en Andalucía. Para Díaz, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "no está valorando la oposición que tiene enfrente", con "gestos de generosidad" continua y dispuesta al diálogo y buscar consensos.

Ha confiado en que Casado "recapacite" y sea capaz de llevar a su partido a ese espacio de la derecha donde no vaya del brazo de la "extrema derecha".

De otro lado, Susana Díaz ha querido expresar su respeto a la Guardia Civil, y ha calificado de un "error y una irresponsabilidad" que algunos traten de utilizar esta institución para ir contra el Gobierno central.

Al mismo tiempo, ha señalado que nadie "puede cuestionar" la trayectoria intachable de un "servidor público" como el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido un ejemplo de lucha por las libertades y tiene una "trayectoria ejemplar".