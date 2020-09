Susana Díaz urge a Moreno contratar sanitarios y maestros: "Dinero hay porque han contratado a vigilantes en 24 horas"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno andaluz contrate más sanitarios y más maestros, para controlar la cadena de contagios del Covid-19 y desatascar el "colapso" de la atención primaria y para garantizar seguridad en la vuelta al cole bajando las ratios a 20 alumnos. "Y dinero hay porque han contratado a vigilantes de la playa, arqueólogos y hasta a 3.000 funcionarios en 24 horas por orden de llegada con un email, ¿por qué no lo han hecho en los centros de salud que están con el agua al cuello?", se ha preguntado.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha rechazado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, achaque dicho "colapso" en la atención primaria a que los trabajadores estaban de vacaciones porque "tendrían que haber cubierto esas plazas con sustituciones, que para eso están".

La líder socialista ha puesto el acento en criticar "la falta de planificación, la falta de rastreadores y la situación de los centros de atención primaria en Andalucía". De esto último ha dicho que es "un desastre" y que están "colapsado", sin respuesta en Salud Responde, en la app ni en los centros porque "están cerrados".

Así las cosas, ha rechazado "lamentaciones" del Gobierno andaluz y le ha instado a "ponerse las pilas", contratar sanitarios de manera urgente, abrir los centros de salud, los ambulatorios "y que deje que la gente vaya al médico", y para eso, ha asegurado, "el PSOE-A está dispuesto a arrimar el hombro y apoyar el Presupuesto".

Y esta situación de incertidumbre, Susana Díaz ha explicado que también la provoca "que los resultados de las PCR tarden mínimo una semana" o el "caos que hay en las residencias de mayores, en las guarderías y en los colegios".

En este punto, ha vuelto a insistir en que el dinero que ha recibido la Junta para educación del Fondo Covid del Gobierno, 383 millones, debe destinarse a bajar las ratios de las aulas a 20 como máximo, "no vale que a los vigilantes de las playas los meta en los programas Covid de seguridad sanitaria, el dinero que vienen para los colegios tiene que venir para los colegios, para más docentes y con más seguridad".

Además, ha explicado que en la reunión que mantuvo con el presidente de la Junta le trasladó que si faltan espacios, "los 500 alcaldes socialistas de Andalucía y las seis presidencias de Diputación van a ofrecer todos los locales y todas las aulas que tiene para que no sea un problema".

Sobre ese encuentro, ha insistido en el ofrecimiento del PSOE-A para apoyar el Presupuesto y que, de hecho, le propuso poner en marcha de manera inmediata un grupo de trabajo sobre las cuentas "pero tiene que querer", toda vez que opina que "se siente mucho más cómodo con quien comparte bastante ideología, con la ultraderecha".

Susana Díaz le ha dicho a Moreno que "tiene que elegir o seguir atado a la ultraderecha o la mano que le está tendiendo el partido mayoritario de la Cámara, el partido con más votos y más escaños de Andalucía".

TIENE QUE HABER PGE

A nivel estatal, la líder del PSOE-A ha confiado en que salgan adelante el Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2021 "porque es lo que España necesita". "Si con la que está cayendo, en una situación de emergencia como ésta, hay políticos que no se dan cuenta de que tienen que meter el hombro y ayudar para que España no se pare, están haciendo un ejercicio de egoísmo enorme", ha apostillado.

Además, ha descartado que un apoyo de Cs a unas cuentas de PSOE y Unidas Podemos pueda tener consecuencias en los respaldos que necesitan las cuentas andaluzas, cuando ha lamentado que "los actos de coherencia que le he reconocido a Inés Arrimadas en más de una ocasión no se han correspondido con lo que ha hecho aquí el vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Cs, Juan Marín".

De Pedro Sánchez ha destacado su buena relación y que "está decidido a que nadie va a parar a España, que a pesar de los intentos de Pablo Casado que, de manera irresponsable, demuestra que no te duele tu país, que no te duele lo que está pasando la gente, el presidente está convencido de que no va a permitir que nadie pare a España". "En un momento como éste es lo que necesitan los españoles, los andaluces y a lo que yo le voy a ayudar en todo lo que esté en mi mano", ha agregado.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Igualmente, se ha referido a los datos del paro conocidos este miércoles para señalar que "son muy malos porque volvemos a estar en el millón de parados, que fue la obsesión que teníamos cuando gobernábamos en bajar de esa cifra", y cree que se debe a "el caos también económico y productivo en el que Moreno tiene la economía andaluza".

Ha señalado que los parados "lo único que están recibiendo prácticamente son los ERTE del Gobierno de España", que espera que se prorroguen hasta final de año, "pero al Gobierno andaluz no se le ve ni se le espera". "También falta planificación en el horizonte para reactivar la economía andaluza", ha censurado.