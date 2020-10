Susana Díaz ve "imposible creerse las estadísticas del Covid de la Junta cuando Andalucía es la última" CCAA en PCR

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha señalado que "es imposible" creerse las estadísticas del Covid-19 de la Junta de Andalucía cuando ésta es "la última" comunidad en realización de pruebas PCR.

"Es imposible creer una estadística de quien no hace pruebas, estamos a la cola de España, solo por delante de Ceuta y Melilla", según ha señalado la dirigente socialista en una entrevista publicada este domingo en 'Diario Jaén' y reseñada por el PSOE-A en una nota.

Susana Díaz ha incidido en que se trata de "la seguridad de la gente, y, pese a tener menos pruebas, estamos a la cabeza de contagios, viniendo incluso de un confinamiento donde nos fue mejor".

En esa línea, ha lamentado que "llegamos a la segunda ola de la peor manera, sin capacidad de contener los contagios por falta de rastreadores, con el colapso de la atención primaria y sin pruebas. Así no podemos afrontarla con todas las garantías".

En este sentido, ha criticado la "mala gestión" del gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, al que le ha faltado "rigor, transparencia, protocolos y previsión", lo que, en opinión de la líder del PSOE-A, ha desencadenado una situación en la que "los servicios públicos están en situación de colapso, con la sanidad desbordada, y los colegios sacándolos a pulso los docentes: se les ha ido de las manos".

La líder socialista ha criticado que el Gobierno de Moreno "ha pecado de soberbia, no han querido escuchar a la gente y han tenido un talante que no acompañaba a las palabras que pronunciaban", como, a su juicio, se ha visto en el trato a la oposición, a alcaldes y a las diputaciones. "El camino de Ayuso y Casado que también ha seguido Moreno Bonilla es el de la crispación, confrontación y enfrentamiento partidista, que es lo que menos falta hace ahora. Si te dedicas a eso no estás atendiendo a la gente", ha aseverado.

Con todo, Susana Díaz ha reiterado la "mano tendida" del PSOE "desde el primer momento", y ha subrayado que "hemos hecho propuestas permanentes, con voluntad de diálogo y entendimiento desde marzo". "Las dos veces que me ha llamado desde marzo --ha añadido- hemos ido con el ánimo de arrimar el hombro, con propuestas muy concretas y para ayudar. Medidas factibles, para mejorar la vida de la gente", como "reforzar la atención primaria, medidas en la educación o para el empleo", ha abundado.

En este sentido, la dirigente socialista ha hecho hincapié en que el Gobierno de la Junta "no puede mirar a otro lado" en esta "grave situación", en referencia también a los problemas de las empresas, como el sector aeronáutico, el sector industrial o naval y el sector agrícola. "Comienza la campaña de la aceituna --ha recordado-- y los trabajadores están demandando más colaboración y pruebas".

MORENO, "MÁS CÓMODO" CON VOX

De igual modo, Susana Díaz ha señalado la "falta de interés" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para negociar el presupuesto para 2021 con el PSOE. "No se han querido sentar con nosotros más que una vez, porque están más cómodos con la mano de la ultraderecha, le deben la presidencia y comparten muchos de sus postulados", ha criticado.

Díaz cree que el presupuesto ya está negociado con Vox, "porque es quien manda, quien pone los votos para que PP y Cs sigan en el gobierno", si bien ha dejado claro que "el PSOE no va a aceptar un trágala cuando lo único que hemos pedido ha sido blindar la sanidad pública y la educación pública, lo que la gente está pidiendo en la calle".

"La mayor lealtad que se le hace a un gobierno es decirle aquello en lo que falla y tenderle la mano para que lo corrija", ha apostillado.

LA ITI Y LA PAC

Por otro lado, la secretaria general de los socialistas ha instado al Gobierno andaluz a que se comprometa con la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén, porque "una lucha como la ITI no puede caer en un cajón de trileros, porque son necesidades de inversión de justicia y estaban aprobadas por el gobierno socialista desde 2018".

"Es una oportunidad y tiene un retorno económico y social importante para esta provincia", ha sentenciado Susana Díaz, que ha exigido a Moreno que "no engañe con cambios de partidas presupuestarias, cuando lo que han hecho ha sido quitar la verdadera inversión de la ITI y olvidar las infraestructuras".

Igualmente, en cuanto a la Política Agrícola Común (PAC), Susana Díaz ha remarcado que, en el anterior marco, "Andalucía perdió más de mil millones con (Mariano) Rajoy y (Miguel Arias) Cañete" en el Gobierno central, por lo que ha apremiado a "los herederos de aquello a que ahora colaboren, con voluntad de diálogo".

"Pedimos que no se reparta el grueso entre los grandes productores y que se tenga en cuenta a los pequeños productores, el olivar de pendiente o el de bajo rendimiento, muy importantes en la provincia de Jaén", ha aseverado Susana Díaz antes de concluir que espera "que la Junta no se dedique a la confrontación con la PAC, sino a proteger al campo".