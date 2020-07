Susana Díaz ve "trampas" en el plan de la Junta para la vuelta al cole, urge bajar la ratio y contratar a más profesores

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha advertido este miércoles de que el Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) hace "trampas" en el plan para la vuelta a las aulas que aprobó en el Consejo de Gobierno, toda vez que ha urgido a bajar la ratio por clase para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas frente al Covid-19, así como contratar a más profesionales para que sea posible.

A preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, donde se ha reunido con los cinco sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Salud de Andalucía, Susana Díaz ha explicado que bajar la ratio es "una demanda que compartimos la inmensa mayoría de los andaluces", apuntando que tras la pandemia "nadie puede pretender que volvamos en septiembre a las aulas y que nuestros niños vuelvan de la misma manera que se fueron en marzo".

"No puede ser que la Junta anuncie no sé cuantos titulares que lo que dicen, al fin y al cabo, es que el número de docentes que anuncia incluyen hasta las sustituciones de uno o dos meses, y que no son profesionales que vayan a estar desde el mismo mes de septiembre todo el año", ha abundado.

Y es que, a juicio de Susana Díaz, si los más de 6.000 profesores que ha anunciado el titular de Educación, Javier Imbroda, estuvieran el año entero en las aulas, "no llegarían a un docente por colegio". "Han hecho un batiburrillo sumando en esa cuantía las sustituciones que se dan a lo largo del año por distintas bajas", ha sostenido.

Además, la líder del PSOE-A ha rechazado que, al no bajar la ratio, "no se garantiza la distancia social" entre los pequeños, así como ha incidido en que es preocupante que la Junta "pretenda descargar en los docentes la responsabilidad de las autoridades sanitarias". En su opinión, "los docentes no pueden ser los que tengan que vigilar los protocolos sanitarios, eso corresponde a la Junta".

Con todo, ha advertido de que para cumplir una ratio de 20 alumnos por aula "harían falta cinco veces más profesionales de los que anunció ayer la Junta, y eso dando por hecho que se incorporaran todos en septiembre y que estuvieran durante todo el curso".

"Todos los que somos padres y madres de niños pequeños sabemos perfectamente que, por ejemplo, en Infantil, mantener la distancia social con 25 niños de cuatro años es imposible", ha explicado Susana Díaz, que cree que el plan del Gobierno debe pasar por "bajar la ratio, aumentar el número profesionales y hacerlo en diálogo con la comunidad educativa" algo que, ha lamentado, no ha hecho.

Por todo, la secretaria general de los socialistas andaluces ha reclamado "más transparencia, menos titulares y propaganda, saber que la vuelta al colegio no puede ser de la misma manera y, sobre todo, que no hagan trampa sumando lo que no se puede sumar".