Suspendida la actividad lectiva este miércoles en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz por la borrasca

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.

Según ha detallado en un comunicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, estos municipios pertenecen a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Ronda en Málaga y Grazalema en Cádiz.

