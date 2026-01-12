Suspendido cautelarmente el proceso de adjudicación de la explotación del tranvía de Jaén tras recurso de la UTE de Alsa

Archivo - Imagen de archivo del tranvía de Jaén circulando en pruebas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El procedimiento de adjudicación del contrato de explotación del tranvía de Jaén ha sido suspendido cautelarmente tras la interposición de un recurso por parte de la unión temporal de empresas (UTE) de la que forma parte Alsa, concesionaria del autobús urbano en la ciudad.

El recurso llega después de que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda revocara la propuesta de adjudicación definitiva a favor de la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

La "medida cautelar" de suspensión ha sido dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarja) con fecha 9 de enero, según se recoge en la plataforma de contratación pública del Gobierno andaluz, consultada por Europa Press.

Desde la Consejería de Fomento se ha apuntado que "la suspensión cautelar es un trámite normal cuando se interpone un recurso contractual, como ha pasado con el tranvía de Jaén, y que ya ha ocurrido en otras licitaciones públicas".

"Las empresas tienen la posibilidad interponer un recurso, lo que supone una garantía jurídica en el proceso. Tras ello, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarja) tendrá ahora que resolver el recurso presentado, en un proceso que se prevé que dure unas semanas", han indicado a Europa Press desde este departamento.

Cabe recordar que, entre los contratos destinados a servicios de mantenimiento y operación del sistema tranviario de Jaén, se encuentra el de operaciones, que tiene, además, la mayor cuantía de salida (17,8 millones).

Todo parecía indicar que Alsa, concesionaria del autobús urbano en Jaén, gestionaría también el tranvía, ya que la unión de la que forma parte había sido propuesta como adjudicataria. Sin embargo, esa propuesta de adjudicación definitiva a favor de la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh fue revocada el pasado diciembre por la Consejería de Fomento.

En concreto, "por un error material de la mesa de contratación no se advirtió la ausencia de una parte de la documentación requerida y, por tanto, ésta no era completa ni cumplía todos los requisitos exigidos", según recogía el acta correspondiente.

Además, se considera que la documentación presentada por la UTE "se ha efectuado fuera del plazo concedido para la subsanación", de manera que se determinaba "excluir a UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh del presente expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto en el art.150.2 LCSP"

Así las cosas, la mesa de contratación acordó su exclusión del procedimiento y "recabar la documentación previa a la adjudicación a la licitadora clasificada como siguiente mejor oferta para la administración, según el orden reflejado en el anexo al acta número tres". Se trata de la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA, según este citado documento.

BLOQUES

Este contrato se divide en tres bloques. El primero está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

El tranvía de Jaén --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011-- tiene un trazado de 4,78 kilómetros, que discurren íntegramente en superficie con vía doble banalizada. Está dotado con señalización lateral luminosa y circulación en modo marcha a la vista con sistema de prioridad semafórica en todos los cruces. A lo largo del itinerario se distribuyen diez paradas, así como un depósito para el material rodante.