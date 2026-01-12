El Ayuntamiento de Jaén repara adoquines hundidos en la plataforma del tranvía y reclama su "puesta en marcha inmediata"

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno (c) visita los trabajos de reparación de adoquines. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén "continúa reparando adoquines hundidos" en la plataforma del tranvía para garantizar la seguridad vial, pese a que "es competencia autonómica", al tiempo que ha exigido su "puesta en marcha inmediata".

Así lo ha indicado este lunes en una nota el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, quien ha precisado que los trabajos se están llevando a cabo en la intersección de la calle Virgen de la Cabeza con el Paseo de la Estación.

"Se trata de una intervención necesaria para corregir zonas hundidas y deterioradas que estaban afectando al tránsito diario de vehículos y peatones, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial", ha comentado.

El edil ha añadido que esta actuación está siendo asumida por el Consistorio "pese a no ser una competencia municipal, ya que corresponde a la Junta de Andalucía o, en su caso, a la empresa concesionaria responsable de la explotación del tranvía".

"Una vez más, y ante la falta de respuesta, el Ayuntamiento da un paso al frente para evitar problemas mayores y garantizar la seguridad en una de las principales arterias de la ciudad", ha subrayado el edil.

Estas reparaciones, "prioritarias por el impacto directo que tienen en la circulación diaria", se prolongarán durante toda la semana y se extenderán a otros puntos de la plataforma que "presentan un estado similar de deterioro", como la rotonda del Colegio Oficial de Enfermería, el cruce de acceso a Jaén desde Madrid y la intersección con la calle Cid Campeador.

Estos arreglos de adoquinado se suman a otras similares realizadas en los últimos meses en la rotonda dedicada al Colegio Oficial de Enfermería, la plaza Jaén por la Paz y las intersecciones del Paseo de la Estación con la calle Virgen de la Cabeza y la plaza de las Batallas.

Todas ellas dieron continuidad a los trabajos iniciados el pasado mes de septiembre en la rotonda de Donantes de Sangre, el cruce del Banco de España y la intersección de la plaza de la Concordia con Ejército Español, donde el adoquinado tenía un "notable deterioro".

Por otro lado, Padorno ha reclamado de nuevo a la Junta de Andalucía "que no demore más" la puesta en marcha del tranvía. "Estamos hablando de una infraestructura clave para la movilidad sostenible de Jaén, que acumula retrasos injustificables mientras el Ayuntamiento sigue asumiendo costes que no le corresponden", ha declarado.