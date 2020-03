Suspendidos los juicios en Córdoba desde el 16 al 31 de marzo y las vistas úrgentes serán a puerta cerrada

CÓRDOBA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Jueces del partido judicial de Córdoba celebrada este viernes ha acordado por unanimidad la suspensión de juicios y vistas en la sede de los juzgados de Córdoba durante 15 días a partir del día 16 de marzo ante la pandemia declarada por el coronavirus Covid-19 que afecta a España, todo ello "en consonancia y aplicación análoga" a las medidas y restricciones adoptadas por las administraciones públicas en otros ámbitos.

Además, los actos y vistas urgentes que sea preciso celebrar se harán a puerta cerrada, sin audiencia pública y con dispensa del uso de toga, según recoge el acuerdo.

Asimismo, se aplazan las diligencias judiciales no urgentes que se deban realizar en centros de riesgo --centros hospitalarios o psiquiátricos, de menores, centros de mayores, etc.-- y en cuanto a las salidas de comisiones judiciales --lanzamientos, embargos, práctica de pruebas, etc.-- se podrá acordar la suspensión de las que no sean urgentes, con reducción de la comisión al personal mínimo imprescindible, dotado de las medidas sanitarias adecuadas.

En todo caso deberá asegurarse que "cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables"; los servicios de guardia: las actuaciones con detenido, y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, etc.

También se asegurará cualquier actuación en causa con preso o detenido; órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores; los internamientos urgentes del artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil, y la expedición de licencias de enterramiento, celebración de matrimonios e inscripción de nacimiento en plazo perentorio.

Igualmente, se acuerda solicitar de la Junta de Andalucía que se faciliten los EPI correspondientes --guantes, mascarillas, gel profiláctico y papel desechable-- al personal que presta sus servicios en la Ciudad de la Justicia y "muy especialmente, con carácter urgente e inaplazable", al juzgado de guardia, de violencia de género y menores. Asimismo, se le solicita que "se preste especial atención a la limpieza y desinfección" de la Ciudad de la Justicia.

Entretanto, los jueces han lamentado "profundamente los inconvenientes que esto pueda suscitar a profesionales y ciudadanos", pero consideran que "no se puede estar pasivos ante un problema de salud pública de esta envergadura".