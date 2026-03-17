Una tangana en un partido de juveniles acaba con al menos tres heridos en Íllora (Granada)

Archivo - Ayuntamiento de Íllora, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA - Archivo

ÍLLORA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El partido de juveniles jugado el pasado domingo entre el Unión Deportiva Íllora y el Puerto de Motril Club de Fútbol se saldó con al menos tres heridos --dos jugadores, uno de ellos intervenido por rotura de mandíbula, y un padre-- en el campo municipal ilurquense Antonio García González, en el Poniente de Granada.

Así lo han indicado fuentes consultadas por Europa Press en la Policía Local de Íllora y la Guardia Civil, que tiene identificados a la mayoría de los implicados, sin que se hayan producido detenciones tras los hechos, que ha adelantado el diario Ideal.

El Ayuntamiento de Íllora los ha condenado en un comunicado en el que ha indicado su postura contrario a cualquier "actitud o comportamiento violento en el ámbito deportivo".

"El deporte debe ser siempre un espacio de convivencia, respeto, compañerismo y formación en valores, especialmente cuando se trata de categorías de fútbol base en las que participan jóvenes", han precisado desde el consistorio ilurquense.

"El fútbol base debe ser un ejemplo de juego limpio, respeto entre jugadores, equipos, árbitros, familiares y aficiones, y una herramienta educativa fundamental para la formación personal y deportiva de los jóvenes", han añadido.

En este contexto, el Ayuntamiento de Íllora ha trasladado su apoyo y ha deseado "una pronta recuperación a todas las personas que resultaron heridas durante el incidente".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de un deporte sano, basado en los valores del respeto, la convivencia y el fair play, y estamos seguros que el UD Íllora continuará trabajando, como ha venido haciendo hasta ahora, por fomentar entre sus jugadores y familias los valores positivos del deporte", han indicado igualmente desde el Ayuntamiento.

Finalmente, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los agentes implicados en el deporte base --clubes, jugadores, familias y aficionados-- para que situaciones como la vivida el pasado domingo "no vuelvan a repetirse".