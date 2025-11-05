JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatrino de Cazorla (Jaén) arranca este miércoles con la obra 'Un nuevo traje para el emperador', de la compañía Laperallimonera Teatre. Será la primera de las tres propuestas que se llevarán a escena de la mano de reconocidas compañías nacionales, que combinan humor, ternura y reflexión en historias dirigidas especialmente al público infantil, pero también al público adulto que acompaña.

La obra que estrena el ciclo, incluido en la programación del Festival Internacional de Teatro (FIT) de Cazorla, presenta en el Teatro de la Merced de Cazorla a un emperador que, pese a tener su armario repleto, nunca está satisfecho con sus trajes. Dos sastres extranjeros le prometen un diseño tan especial que solo las personas inteligentes podrán verlo, en una divertida reflexión sobre la vanidad y las apariencias.

El ciclo continuará el jueves 13 de noviembre, también a las 19,00 horas, con 'Yo, Tarzán', de la compañía Festuc Teatro. En medio de la selva, una niña queda huérfana y es adoptada por una familia de gorilas, creciendo convencida de que es una de ellos. Se trata de propuesta tierna y aventurera sobre la identidad, la familia y la aceptación.

La programación se cerrará el miércoles 19 de noviembre, a las 19,00 horas, con 'La casa del abuelo', de la compañía La Rous. Este espectáculo aborda con delicadeza temas como la pérdida y la memoria, y ha sido reconocido con el Premio al Mejor Espectáculo en Feten 2009 y el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011.

El Teatrino es una propuesta escénica que busca acercar el teatro a todos los públicos y consolidar la oferta cultural del municipio. El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha destacado durante la presentación la importancia de que los niños y jóvenes crezcan en contacto con la cultura y aprendan desde pequeños a disfrutar del teatro.

Para el alcalde, iniciativas como el Teatrino "contribuyen a formar ciudadanos más sensibles, creativos y participativos, y refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con la educación cultural de las nuevas generaciones".

Por su parte, el director teatral Mario Olivares ha subrayado durante la presentación del ciclo la importancia de mantener viva la experiencia del teatro como un espacio de encuentro, emoción y aprendizaje colectivo ya que este tipo de propuestas "no solo fomentan la creatividad, sino que siembran en ellos el hábito de acudir al teatro como parte de su vida cultural".

Olivares ha añadido que "es fundamental que los más pequeños tengan contacto con el teatro, porque serán ellos quienes en el futuro llenen las salas para disfrutar de obras dirigidas al público adulto".