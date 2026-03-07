El Teatro Infanta Leonor de Jaén acoge al cómico Alex O'Dogherty con su nuevo espectáculo 'Palabras mayores'

Espectáculo 'Palabras Mayores' de Alex O'Dogherty. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor, músico y cómico Alex O'Dogherty, aterrizará en Jaén en el Teatro Infanta Leonor, el próximo viernes, 13 de marzo con su 'show' "aún más libre, caótico y divertido que su predecesor". El único artista que ha llevado un mismo espectáculo a todas las provincias de España, Ceuta y Melilla, cierra etapa con 'Imbécil' y abre una nueva con su espectáculo 'Palabras Mayores'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, se trata de un 'show' en el que el artista da rienda suelta a su creatividad, improvisación y humor sin filtros. Con un formato "más personal y desenfadado", el espectáculo rompe con la estructura tradicional del monólogo para dar paso a una experiencia "impredecible y llena de sorpresas".

Al hilo, un 'show' donde su protagonista volverá a desafiar los límites del humor con una puesta en escena interactiva, una pantalla con animaciones y un "bastón-micro" que permitirá al público participar activamente en el espectáculo.

En suma, 'Palabras Mayores' abordará temas tan diversos como su propio entierro, la inteligencia artificial (IA), la velocidad del mundo actual y los 'shalalailos' --esas personas que se ofenden sin motivo--. Todo, por supuesto, desde su característico punto de vista irónico y mordaz.