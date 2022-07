Técnico deportivo aboga por seleccionar la información "verdaderamente interesante" para tomar decisiones correctas

CARMONA (SEVILLA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico deportivo Pablo Camacho Lazarraga ha comentado en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) que "tenemos que intentar conseguir una cantidad no ingente de datos", sino seleccionar "la información verdaderamente interesante" que permita adoptar decisiones correctas.

Durante el primer día del curso de 'Curso internacional de formación deportiva: Neurociencia y deporte. Claves para la optimización del entrenamiento deportivo' en Carmona (Sevilla), el profesor del Centro Universitario San Isidoro ha confesado a Europa Press que hay que "seleccionar" la información "verdaderamente interesante" para tomar "la decisión correcta".

"Especialmente entornos como el nuestro, el deporte, en el que no tenemos tanto tiempo para tomar la decisión por lo que necesitamos localizar", ha dicho el director de la formación sobre el Big Data y la intervención de la ciencia a la hora de recavar datos enfocados al deporte.

El experto, además, ha asegurado que pese al desarrollo de las tecnologías aún no se han optimizado los entrenamientos al máximo: "Queda mucho, muchísimo; la ciencia, que nos ayuda mucho, a veces dificulta que podamos ver el camino al que tenemos que orientar nuestra intervención dado que queremos tener tanta información".

"A veces perdemos la noción sistémica que nos permite identificar si las cosas funcionan o no; la ciencia avanza mucho y hay que escucharla, pero tenemos que ir masticándola y, por supuesto, llevándola a la práctica para ver si produce un efecto positivo o negativo en relación al aprendizaje y en qué tipo de etapa esté el deportista", ha especificado Camacho Lazarraga.

De otra parte, ha incidido en la "desnaturalización" que puede sufrir el deporte por un estudio desmedido: "Hay deportes en los que cuando termina un entrenamiento y ha sido registrada la distancia que han recorrido los jugadores, los preparadores físicos, que tienen apuntada la media de kilómetros que recorre un jugador en esa posición y en esa categoría en concreto, no les dejan marcharse hasta que no completen lo que les queda. Esto no es correcto".

"No se trata de correr el mayor número de kilómetros posibles, sino de tomar las mejores decisiones", ha explicado el docente, que ha puntualizado en que "la cuestión es ser eficaz" y en que "tenemos que observar más la naturaleza, se llama lógica interna del deporte que nos ocupa"

"Dedicamos demasiado para después no ver reproducido lo que hemos entrenado, ya que no había nada transferible; los alumnos aprenden para olvidar porque los mecanismos emocionales no están suficientemente activados, no han aprendido de manera real", ha añadido sobre el aprendizaje.

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS

El técnico, en otro sentido, ha hecho referencia al trato de los niños por parte de algunos adultos que exigen aptitudes propias de un profesional: "Se da en muchas ocasiones, desgraciadamente eso está muy extendido. El ser humano es muy egoísta y nosotros mismos ponemos por delante nuestros intereses personales, independientemente de que tengamos bajo nuestra responsabilidad a niños".

"En cierta medida es hasta humano, siempre y cuando esa persona no empiece a faltar al respeto. Digo humano porque quiere sentir que está viviendo esa profesionalidad a la que no han llegado en otra manera", ha espetado el entrevistado, que tiene claro que "es una frustración absoluta", al mismo tiempo que "detrás de un entrenador debería haber siempre un educador".