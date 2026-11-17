Facultad de Ciencias de la UGR. Archivo. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos policiales especializados en el manejo de explosivos (Tedax) han retirado este martes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada varios recipientes con productos químicos que presentaban signos de descomposición y podían implicar cierto riesgo de detonación.

Los productos fueron detectados este pasado lunes en uno de los laboratorios durante una inspección rutinaria de prevención de riesgos laborales. Desde la universidad avisaron a la Policía y se procedió al desalojo preventivo de las instalaciones más cercanas a estos laboratorios.

El decano de Ciencias, Manuel Pérez Mendoza, ha precisado en un audio remitido este martes a los medios que había ciertas botellas de productos químicos que podían resultar peligrosas porque "presentaban signos de descomposición, que podían indicar que podía haber riesgo de explosión y de inflamabilidad".

Se optó así por desalojar a los estudiantes "de una manera tranquila, sin ni siquiera hacer saltar las alarmas, puesto que no había una urgencia en la evacuación, sino que simplemente se despejó la zona para que los expertos de los Tedax pudieran actuar", según relata.

Los especialistas confirmaron que las sustancias podían implicar cierto riesgo de detonación y por tanto decidieron mantener clausurada esa zona y retirarlo lo antes posible estableciendo los protocolos oportunos.

La retirada de los productos se ha producido en la mañana de este martes con los medios adecuados y se han vuelto a reabrir los edificios que fueron clausurados por prevención, tras lo que las clases han retomado con normalidad.

El decano de Ciencias ha trasladado su agradecimiento a la Policía "por su rápida actuación y por su asesoramiento", al tiempo que ha incidido en que se ha procedido del modo adecuado para "nunca poner en riesgo a las personas" tal y como indican los protocolos de seguridad vigentes.