El temporal provoca avisos amarillos este lunes en cinco provincias andaluzas por lluvias, viento y oleaje

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía continúa bajo avisos meteorológicos este lunes a causa del paso de la borrasca Marta, que dejará activadas alertas amarillas por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las provincias de Almería y Granada, por lluvia en Cádiz, Granada, Jaén y Málaga y por fenómenos costeros en Cádiz, Almería y Granada.

Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, que señala que en las comarcas gaditanas de Estrecho y Grazalema se espera una precipitación acumulada de doce horas de 60 litros por metro cuadrado y que "localmente se podrían superar los 80 l/m2 acumulados en 24 horas". Además, en Ronda (Málaga), la Aemet ha decretado el mismo pronóstico.

Por su parte, en la zona jiennense de Cazorla y Segura y en Nevada y Alpujarras (Granada), se señala nivel amarillo hasta las 14,00 horas con una precipitación acumulada de doce horas de 30 litros por metro cuadrado que localmente se podrían superar los 60 l/m2 acumulados en 24 horas.

En las provincias de Almería y Granada se podrán alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora con vientos de componente oeste. En concreto, en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería, así como en el Poniente y Almería Capital y en la costa granadina, desde las 6,00 hasta las 18,00 horas.

Finalmente, el aviso amarillo por fenómenos costeros se encuentra activado en Poniente y Almería Capital, en la costa granadina y en Estrecho (Cádiz), por viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros en los dos primeros casos y del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) en la zona gaditana mencionada. En esta, el aviso está decretado desde el inicio de la jornada hasta las 8,00 horas. En las otras dos, desde las 9,00 hasta el final del día.