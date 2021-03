Teresa Rodríguez: "Cada día que pasa Arenas" en el Senado es "un día de vergüenza" para el Parlamento andaluz

La diputada no adscrita Teresa Rodríguez abandona la sesión durante la primera jornada del Pleno del Parlamento de Andalucía. En Sevilla (Andalucía, España), a 10 de febrero de 2021. (Foto de archivo).

La diputada no adscrita Teresa Rodríguez abandona la sesión durante la primera jornada del Pleno del Parlamento de Andalucía. En Sevilla (Andalucía, España), a 10 de febrero de 2021. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Anticapitalistas Andalucía y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, ha considerado este miércoles que "cada día que pasa" el que fuera presidente del PP-A Javier Arenas "ocupando un escaño en el Senado por designación autonómica, por votación" de la Cámara andaluza, "es un día de vergüenza para este Parlamento".

Así lo ha manifestado la también ex coordinadora de Podemos Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento autonómico y a propósito de la posible implicación de Javier Arenas como beneficiario de sobresueldos de la 'caja b' del PP, y al hilo de las declaraciones que el extesorero del PP Luis Bárcenas ha realizado al respecto en el juicio que se sustancia estos días en la Audiencia Nacional.

Teresa Rodríguez ha apuntado que "a estas alturas ha quedado más que acreditada la veracidad de los 'papeles de Bárcenas' y, por tanto, la implicación de esta persona en una gestión cuanto menos cuestionable del dinero por parte del PP".

Ha agregado además que "en esos papeles aparecen también otros cargos que de momento no están saliendo a relucir" porque afectan a "otra pieza" del caso que no se juzga ahora, "como Teófila Martínez", actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz tras ser "designada" para ello "por el Gobierno andaluz" de PP-A y Ciudadanos (Cs), que "también aparece en los papeles de Bárcenas", que "ya se da por hecho judicialmente que tienen absoluta veracidad", según ha insistido.

QUE LOS SENADORES AUTONÓMICOS "RINDAN CUENTAS" EN EL PARLAMENTO

Tras aseverar que "deberían apartarse de cargos públicos de manera inmediata quienes están implicados en aquello", Teresa Rodríguez ha anunciado que los diputados no adscritos de los que ha ejercido como portavoz y que, como ella, fueron expulsados del grupo de Adelante Andalucía el pasado mes de noviembre, van a plantear en la reforma del Reglamento del Parlamento actualmente en tramitación "la necesidad de que los senadores por designación autonómica tengan que rendir cuentas ante esta Cámara".

Dichos senadores, según ha remarcado, "tienen que tener una labor fundamental, que es la de representar a Andalucía en una cámara como el Senado para defender los intereses de esta tierra", y "es necesario que rindan cuentas ante este Parlamento".

De igual modo, ha anunciado que los diputados no adscritos también presentarán "una enmienda otra vez que plantee la necesidad de justificar las dietas por parte de los diputados", porque "no puede ser que se entregue entre 500 y 2.500 euros al mes a los diputados sin necesidad de justificar ni un solo euro en desplazamientos, alojamientos, etcétera", porque entonces se sigue "la misma lógica que la de Bárcenas, un sobresueldo 'en b' que no tiene cabida en una gestión responsable de los fondos públicos", según ha opinado.

Finalmente, Teresa Rodríguez se ha mostrado partidaria de que las cesantías sean "equivalentes a una especie del desempleo de diputados y, por tanto, con los mismos requisitos que cualquier parado de Andalucía".