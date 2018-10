Teresa Rodríguez: "La autonomía de Podemos Andalucía ha sido conquistada por los inscritos"

Actualizado 17/07/2018 13:53:42 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado este martes que el resultado que ha obtenido su candidatura en las primarias que se han desarrollado en esta comunidad autónoma para decidir las listas electorales para las próximas elecciones autonómicas, donde ha obtenido un respaldo del 75 por ciento de los votos para ser la candidata del partido morado a la Presidencia de la Junta, refrenda que la autonomía de Podemos Andalucía "ha sido conquistada por los inscritos".

Así se ha expresado Rodríguez en rueda de prensa para valorar los resultados de un proceso interno que ha supuesto, a su juicio, "una demostración de que esa autonomía que se demandaba ha sido conquistada por los inscritos de Podemos Andalucía", como también suponen un aval al proceso de confluencia que está llevando a cabo junto a IULV-CA para las próximas andaluzas.

El respaldo al proceso de confluencia negociado desde Andalucía, la vinculación de los candidatos al territorio frente a la anterior circunscripción única, la política de alianzas que determina este proceso confluyente por el que buscan "ser alternativa al bipartidismo, no permitiendo ni por acción ni por omisión que gobierne la derecha y tampoco formando gobiernos con el PSOE", son planteamientos que han legitimado los inscritos andaluces en estas primarias y que para Teresa Rodríguez suponen que la autonomía de Podemos Andalucía "ha sido conquistada por la vía de los hechos".

"La autonomía a veces no se mendiga, se conquista. Y nosotros nos la hemos ganado, con lealtad absoluta al proyecto de Podemos, dentro del marco de decisiones de Podemos a nivel estatal, pero con nuestro espacio de autonomía en el ámbito de nuestras competencias", ha agregado.

Y es que, como ha apuntado la líder andaluza, en este proceso de primarias no se trataba solo de elegir las listas electorales, sino también "se trataba de decir que somos mayores de edad, se trataba de una especie de 28F de Podemos".

Teresa Rodríguez ha obtenido el respaldo del 75 por ciento de los inscritos en Podemos Andalucía que han participado en este proceso, frente al 22 por ciento que obtuvo su principal rival Isabel Franco, diputada por Huelva en el Congreso y afín al secretario general, Pablo Iglesias; y el tres por ciento de la tercera candidata en liza, Leticia García, que logró un tres por ciento. Además, los miembros vinculados a su candidatura se han impuesto en las ocho provincias.

"Seguimos dando pasos hacia adelante en la conquista de espacios de autonomía para Podemos Andalucía demostrando que tenemos la madurez suficiente para asumir esos procesos", ha señalado antes de apuntar que "la autonomía política se expresa en la capacidad de elegir tus listas electorales y vincularlas al territorio y de establecer tu política de alianzas, ese espacio de autonomía nos lo hemos ganado sin necesidad de esperar una concesión graciosa de nadie, es un espacio que los inscritos han decidido tener entre sus manos".

Ahora, como ha explicado la política gaditana, "seguiremos dando pasos adelante por la vía de demostrar que tenemos determinación y madurez suficiente como para tomar las riendas de nuestro propio proceso en Andalucía, porque es la mejor garantía para tener una herramienta más calibrada a las necesidades de nuestra tierra y, por lo tanto, ofrece más garantías de éxito electoral y político".

Ha dicho que no teme que se produzca ninguna maniobra desde la dirección estatal de Podemos para intervenir en el partido en Andalucía: "En esta organización lo primero son los inscritos y el respeto al ámbito decisión de cada espacio", a la par que ha indicado que los miembros del Consejo Ciudadano Estatal le han felicitado por su victoria en este proceso.

"EN ESPAÑA NO SE GANA SIN ANDALUCÍA"

"Que tengamos una herramienta mejor calibrada en Andalucía supone mayores garantías de la posibilidad de una victoria en el conjunto de país", ha agregado antes de puntar que el modelo de confluencia que se gesta en Andalucía "contribuirá en el resto del Estado" y remachar: "Las elecciones en España no se ganan sin Andalucía, esto beneficia al conjunto de Podemos".

Tras destacar que estas primarias han sido "las más participadas del panorama político andaluz" --con más de 11.500 votantes de los 14.862 inscritos verificados que tiene Podemos Andalucía-- y felicitar a sus contrincantes en este proceso, Teresa Rodríguez ha defendido que "la herramienta mejor calibrada para conseguir en Andalucía un cambio es aquella que parte de sus 62 comarcas, que es capaz de adaptarse a la situación de los andaluces y de encabezar el camino hacia su propia transformación".

Con la confluencia, como ha proseguido, "queremos conjurar ese mal que parece endémico, que no se ha resuelto tras 40 años de autonomía, con un nuevo impulso andalucista, abierto y confluyente", en un proceso "en el que somos muy generosos y ponemos a Andalucía en el centro, un proceso abierto a todo el que quiera una alternativa al susanismo que no pase por las derechas", y hacerlo "sin pedir que disuelvan su identidad ni sus organización, ni Podemos tampoco, y sin que renuncien a su identidad".

"Este nuevo espacio político en el que no disuelven las partes es lo contrario de lo que hace el PSOE-A, cuyo único fin es reproducirse en el poder", ha agregado la política gaditana para criticar que "no les va a importar ni un pelo, tras recriminarnos los 80 días en los que Susana Díaz no pudo formar gobierno, perder seis meses de legislatura".

El objetivo de este proceso es, según ha explicado Teresa Rodríguez, "hacer lo contrario que hace el PSOE-A y poner los aparatos del partido a disposición de un cambio en nuestra tierra".

Entretanto, ha defendido que la candidatura que ha encabezado en este proceso interno es "solvente, plural y marida muy bien la experiencia y las nuevas incorporaciones", y que "auspicia una profesionalización de la administración para acabar con los males de esta tierra".

Para Teresa Rodríguez, "acabar con titulares que vinculan las tarjetas de la Faffe con prostíbulos, acabar con una situación en la que la administración está corroída por la corrupción y el clientelismo, establecer una frontera clara entre administración, gobierno y partido", son las cuestiones "importantes" y "no las primarias ni el tamaño de la marca en la papeleta, sino que seamos capaces de generar un proyecto que transforme esa realidad".

UNA NUEVA IDENTIDAD ANDALUZA

Ante un gobierno socialista "agotado" que ahora "escenifica una ruptura con Cs" para justificar un adelanto electoral, la líder del partido morado asegura que tienen la obligación de plantear una alternativa, "y el proyecto de confluencia Adelante Andalucía pone a los aparatos a disposición de nuestra tierra". "Es poner primero a Andalucía y después a las personas que estamos dispuestas a asumir la responsabilidad de cambiarla", ha agregado.

Y en este marco, Teresa Rodríguez se ha mostrado convencida de que "existe espacio para un nuevo andalucismo" porque la comunidad autónoma "necesita tener autoestima para convencerse de que no se merece lo que le pasa". "Frente a un sistema que nos quiere solas, desesperanzadas y resignadas, necesitamos una nueva identidad que sea capaz de procurarnos esperanza", ha añadido.

En este sentido, aboga por impulsar esa Andalucía "que refleja modernidad, que es de vanguardia, la Andalucía que no es la oficial, la que quiere transformar y poner en marcha experiencias transformadoras", y no la Andalucía que representa "lo antiguo, la que no cambia y beneficia al PSOE-A". Y así, con la confluencia plantean "un gobierno alternativo que no mire el quién sino el qué, y que ponga el futuro de esta tierra por encima de los aparatos".