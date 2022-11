Teresa Rodríguez lamenta palabras contra Montero: "Son perjudiciales para la sociedad, más allá de la propia ministra"

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado este jueves las palabras que una diputada de Vox lanzó ayer contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, apuntando que "son perjudiciales para la sociedad, más allá de la propia ministra".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Rodríguez ha indicado que esas palabras de la diputada de Vox son "lamentables no sólo por los abruptos y porque no se respete la cortesía parlamentaria o porque Vox siempre tenga una palabra más alta que la otra", sino también por la imagen que se proyecta hacia la sociedad.

"A mí no me preocupan las palabras más altas que las otras, sino que lo que me molesta es que curiosamente todo ese tipo de improperios se vuelcan siempre sobre políticas de sexo femenino", ha añadido.

En su opinión, se lanza el mensaje a la sociedad de que "contra una mujer, cualquier cosa vale". "El problema no es lo que pasa con los políticos o las políticas, sino lo que tiene de proyección hacia la sociedad y si a una ministra se le dice eso, qué no le puede pasar a una trabajadora", ha indicado la dirigente de Adelante Andalucía.

"Eso es lo más peligroso de todo esto y de ahí la importancia de que todas las fuerzas políticas digan eso no, ese tipo de subidas de tono, no", ha recalcado Teresa Rodríguez, apuntando que son situaciones "perjudiciales para la sociedad, más allá de la propia ministra".