Teresa Rodríguez propone al candidato de Adelante en Córdoba para el 28M como "un alcalde de los barrios"

CÓRDOBA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha presentado este miércoles en Córdoba al candidato de su partido a la Alcaldía de la capital cordobesa, Sandro Mora, destacando de él que "ofrece todas las garantías para ser un candidato a pie de calle, un alcalde de los barrios".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en una casa del casco histórico de Córdoba, Rodríguez ha afirmado que, para Adelante "es fundamental este proyecto en la ciudad, porque representa un poco las luchas que nos quedan por dar en materia de habitabilidad de Andalucía".

Eso significa, según ha aclarado, que "tenemos que apostar por una Andalucía donde haya una diversidad de proyectos de vida, que no pasen solo por trabajar para la hostelería y el turismo", y que apuesten "por otro turismo y por otra hostelería, que no expulse a los habitantes de las ciudades y de sus cascos históricos", siendo éste "un reto importante que Córdoba tiene por delante".

A juicio de la portavoz de Adelante, es preciso "pensar en clave de igualdad entre barrios", porque "no puede ser que, dependiendo del código postal, uno tenga derecho a unos servicios públicos distintos de si vive en otro, es decir, que haya algunos barrios abandonados desde el punto de vista de la limpieza, los servicios públicos, etcétera, y creo que esta ciudad tiene un reto por delante en esa materia después del gobierno de las derechas" que ahora tiene, con PP y CS.

Por eso, para Adelante "es una garantía ofrecer un proyecto alternativo, de izquierda andalucista y de la mano de Sandro Mora, que es un activista social de la lucha por la vivienda", que "ofrece todas las garantías para ser un candidato a pie de calle, un alcalde de los barrios, que es lo que queremos presentar para esta ciudad", según ha concluido.

SANDRO MORA

Por su parte, Sandro Mora, ha señalado que, tras "los últimos años de gobierno" de PP y CS, con el apoyo externo de Vox, "podemos decir ya que existe una Córdoba de primera categoría y otra de segunda", pues "las diferencias entre los barrios se han agudizado", de tal forma que "los barrios de la periferia y las barriadas están sufriendo muchísimo la crisis y tienen un alto índice de desempleo", a lo que se suma que "tenemos cinco de los barrios más pobres de toda Andalucía".

Ante ello, según ha resaltado, Adelante está "aquí para reivindicar que todos tenemos los mismos derechos", porque "no puede ser que la limpieza llegue a unos sitios y a otros no, y no puede ser que alguien tenga acceso a la sanidad y otros tengan que desplazarse un par de horas en autobús para poder ir a un centro médico".

Mora ha concluido indicando que "estamos aquí precisamente por eso, para luchar por todos los cordobeses que reivindican que haya una izquierda que luche por ellos. Además somos una izquierda andalucista, que en Córdoba siempre ha habido una tradición de ello y en los últimos años la habíamos perdido".