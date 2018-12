Teresa Rodríguez reprocha a Susana Díaz que "meta" a Vox ya en el Parlamento y descarta una coalición con PSOE-A

Actualizado 29/11/2018 10:33:34 CET

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reprochado a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, que está "metiendo" a Vox en el Parlamento andaluz incluyéndolo en su discurso durante la campaña antes de que sean las elecciones. Además, ha descartado un gobierno de coalición de su formación con el PSOE-A tras las elecciones.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Rodríguez ha señalado que en esta fase final de campaña se está cometiendo el "error" de darle entrada a Vox en los discursos públicos, un fallo que, según ha dicho, está cometiendo la candidata socialista al decir "de forma irresponsable" que dicha formación va a tener representación "metiéndoles" así ya en la Cámara.

"Susana Díaz dijo en la campaña para las elecciones del año 2015 que no se dijera 'podemos', es decir, el verbo en presente, y que dijeran 'se puede', cuando ya las encuestas nos daban 15 diputados, pero parece que ahora algún asesor le ha dicho que hay que disputarse el voto de la derecha por la vía de generar miedo y esa entrada de Vox, que no está certificada y que no debe ocurrir", ha explicado Rodríguez, quien ha confiado en que esta fuerza no alcance la representación porque Andalucía es una tierra de "resistencia" a las derechas.

Preguntada por cuál puede ser la causa de que partidos como Vox estén sobre la mesa, Rodríguez ha comentado que es algo que no surge del "voto nuevo", sino de la "fragmentación" de una derecha que está en "fase de descomposición". Aun así, ha insistido en que es mejor hablar de esta formación cuando ya se hayan celebrado los comicios y se tenga certeza sobre si obtienen o no el apoyo suficiente para tener representación en la cámara andaluza, al tiempo que ha mantenido su creencia de que no lograrán escaño.

NO "CON CLARIDAD" A UNA COALICIÓN CON EL PSOE-A

Sobre la posibilidad de formar un gobierno en coalición con el PSOE-A tras los comicios, Rodríguez ha descartado esto "con claridad" porque la intención de Adelante Andalucía está lejos de "apuntalar la continuidad" en una tierra "con altas cifras de desempleo, con baja inversión en educación y sanidad y con graves problemas de regeneración democrática. "Hemos venido a cambiar la situación de este régimen y en Andalucía el régimen es el susanismo", ha sentenciado.

En esta línea, Rodríguez ha criticado que Susana Díaz "haya gobernado dos legislaturas en cinco años" y ha considerado que no está legitimada para hablar de que la pluralidad en el Parlamento es sinónimo de "inestabilidad" porque ella "ha roto dos legislaturas y no ha terminado ni una entera". Así, ha asegurado que Díaz "presumió de convocar las elecciones en 2015 para frenar a Podemos" y ahora las ha convocado "porque le viene menos mal" aunque, tal y como ha afirmado, la campaña le está diciendo a los socialistas "lo contrario".

La candidata de Adelante Andalucía ha abogado por aceptar que estamos ante un "nuevo paradigma" en la situación política tanto de España como en la de Andalucía en la que la realidad va a ser "más multipolar". Esto, según ha dicho, es necesario para hacer frente a los "discursos de generar miedo a la inestabilidad" porque un gobierno que se puede "abrir" a un nuevo ciclo en el que las políticas tengan "todo el protagonismo" y los ciudadanos "tengan mucho que ganar".

En este punto ha afirmado que las políticas "más duras" que se han sufrido y que hay causado más pérdidas de derechos han sido las aplicadas por las "mayorías de los gobiernos del PP". Tras esto, ha puesto el ejemplo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que critican por ser inestable pero está negociando un acuerdo de presupuestos para subir el salario mínimo. "Si el resultado de esa cierta debilidad es que se aumente el salario mínimo, se mejore la dependencia, las pensiones no contributivas y se blinden las demás, será un buen resultado", ha explicado.

Al igual que el Gobierno está negociando con Podemos esos presupuestos, Rodríguez ha asegurado que en los tres años atrás su formación ha llegado a "acuerdos positivos" con Susana Díaz, como el relativo a la financiación autonómica que le da a Andalucía "lo que le corresponde". Sin embargo, aunque la candidata ha dicho que ahora lo que "toca" es llegar a medidas para que los ciudadanos "recuperen derechos", no se ha pronunciado estrictamente sobre que Adelante Andalucía vaya a llegar también a acuerdos puntuales con el PSOE-A en la próxima legislatura.

Por otro lado, ha señalado que Adelante Andalucía ha llegado "para quedarse" y que tanto las fuerzas y organizaciones andalucistas como otras que se vayan sumando harán la "batalla" en las próximas elecciones municipales y se pueda construir así un "sujeto político que se abra a más gente". Por último, ha asegurado que continuará con la reivindicación de que su formación tenga un grupo andaluz propio en el Congreso porque es necesario que Andalucía tenga "más presencia", pero esto será algo que se reclamará cuando se "articule" esa posibilidad".