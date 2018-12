Teresa Rodríguez descarta un pacto de izquierdas: Los andaluces han dicho que no quieren un gobierno de Susana Díaz

Actualizado 18/12/2018 12:03:02 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata de Adelante Andalucía a presidir la Junta, Teresa Rodríguez, ha subrayado este martes que los andaluces, en las pasadas elecciones del 2 de diciembre, han dicho mayoritariamente y "con mucha claridad" que quieren otra cosa en el Gobierno andaluz que no sea la presidenta de la Junta en funciones y aspirante socialista a la reelección, Susana Díaz.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Rodríguez ha explicado que ha mantenido un par de conversaciones desde las elecciones con la líder socialista, si bien ha señalado, ante la posibilidad de explorar una mayoría de izquierdas, que "hay que respetar la opinión de los andaluces" que dijeron claramente en las urnas "que no quieren un gobierno de Susana Díaz".

En ese escenario, opina que precisamente Adelante Andalucía no ha logrado sus objetivos porque, en parte, "ha habido gente que se ha retraído en su voto porque pensaban que seríamos la continuación de un gobierno que no querían más", pues han dejado claro en las urnas que hay voluntad de cambiar, "que tras 36 anos de gobierno socialista agotado hubiera cambio, fuera el que fuera".

"No hemos sido capaces de convencer a suficientes andaluces para ser alternativa", ha reconocido la líder de Podemos, que también ha recalcado que el PSOE-A y Susana Díaz "no puede ser la alternativa, le faltan apoyos y los andaluces se han pronunciado de forma muy clara".

"TODO EL PESCADO VENDIDO" ENTRE EL PP Y CS

Sobre las negociaciones del PP y Cs para intentar conformar gobierno, Teresa Rodríguez cree que el acuerdo "está más o menos encauzado" pero que ambos partidos están protagonizando "la escenificación habitual de los procesos de investidura". "Ahora viene la batalla del relato para salir lo menos perjudicado posible de cara a las próximas elecciones generales y municipales porque aparecer como aliados de la extrema derecha les pesará en los próximos comicios", ha apuntado.

En el caso de Cs, cree que le afectará "en esa posición de derecha blanquita que quieren mantener, de derecha más centrada", y sobre el PP-A ha advertido de que "no tiene escrúpulos ninguno en tener acuerdos con la extrema derecha". "En ese tira y afloja están PP y Cs pero creo que está todo el pescado vendido", ha remachado.

Respecto a la intención del líder andaluz de Cs, Juan Marín, para que sea el PSOE-A el que no bloquee el acuerdo y así no tener que contar con los votos de Vox, Teresa Rodríguez considera que ese es un escenario "absolutamente ficticio", igual que achaca el hecho de que Marín no se haya descartado para ocupar la Presidencia del Gobierno andaluz a "la batalla del relato", a intentar "mostrarse fuerte" en la negociación, pero que es algo que finalmente no ocurrirá.

Preguntada por su postura sobre la presencia de Vox en la Mesa del Parlamento, la coordinadora del partido morado ha afirmado que si depende de Adelante Andalucía el partido de Santiago Abascal "no estará en los espacios de gestión del gobierno del Parlamento", lo que no quita que vaya a defender la presencia de la confluencia en dicho órgano.

Asimismo, ha dicho que no le llama la atención que el PP y Vox mantengan contactos pues este partido "no es algo nuevo, es el resultado de una crisis profunda del PP, de su descomposición", de modo que la relación entre ambos "se plasma con naturalidad porque son viejos conocidos". Se ha referido al PP, a Cs y a Vox como "la hidra de tres cabezas" y ha asegurado que Adelante Andalucía va a ser "salvaguarda" ante la posibilidad de que la moneda de cambio a la formación de gobierno sea "perder derechos".

Teresa Rodríguez ha defendido la confluencia, que debe hacer autocrítica, como alternativa "a la gestión de la austeridad hecha por el PP y por el PSOE en clave de recuperación derechos y no en clave de recorte de libertades que se pone sobre la mesa con el crecimiento de las posiciones más reaccionarias".

Precisamente defiende el modelo de Adelante Andalucía para las elecciones municipales, una cita con las urnas que afronta "con mucha esperanza y optimismo" y a la que acuden "con muchas expectativas" convencidos de que la confluencia es el modelo que "defiende la salida de la crisis en clave de recuperación de derechos y regeneración democrática sin tener que pasar por las derechas". "Vamos a trabajar en lo que haya fallado y sacar mejor resultado posible", ha zanjado.