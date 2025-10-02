El X TIF Granada reúne a compañías de nueve comunidades autónomas y Cuba especializadas en teatro familiar

GRANADA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El X Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia - TIF Granada 2025, que se celebrará entre el 30 de octubre y el 7 de diciembre en distintos escenarios de la ciudad, reunirá a compañías de nueve comunidades autónomas y una internacional (Cuba), con una programación diversa que combina funciones escolares y familiares, talleres de mediación, jornadas de formación y planes de inclusión social.

En esta edición se desarrollarán 46 funciones y 14 actividades formativas y de mediación, entre las que destacan las VIII Jornadas Internacionales de Artes Escénicas y Educación, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha señalado que "estas cifras reflejan el crecimiento del festival y su consolidación como un proyecto integral, que no solo programa espectáculos de calidad, sino que también genera espacios de reflexión y aprendizaje en torno a la cultura y la educación".

El festival está organizado por la Asociación TIF Granada y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de sus concejalías de Cultura y de Participación Ciudadana, la Junta de Andalucía, el Inaem del Ministerio de Cultura, y la Universidad de Granada, así como el apoyo de la Fundación Caja Rural de Granada y la Fundación "la Caixa".

La programación se articula en seis áreas principales: TIF Escuela (funciones para centros educativos), TIF Familia (programación abierta al público familiar), TIF Conecta (acciones de mediación cultural), TIF Educa (jornadas internacionales), TIF Integra (programa social en colaboración con Fundación "la Caixa") y TIF Acerca (proyecto Caja a Escena de Fundación Caja Rural para escolares en situación de vulnerabilidad).

El concejal de Cultura ha vinculado el festival con la proyección internacional de la ciudad: "TIF Granada 2025 se enmarca en la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, mostrando nuestro potencial creativo y educativo y el papel transformador de la cultura en la cohesión social".

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, David Rodríguez, ha asegurado que el Festival TIF Granada es ya un referente nacional en el ámbito de las artes escénicas para la infancia y la juventud que "celebra no solo el talento de compañías andaluzas y nacionales, muchas de ellas galardonadas con premios Feten, MAX y Nacionales de Artes Escénicas, sino que también reafirma su compromiso con la accesibilidad, la mediación cultural y la inclusión social".

Rodríguez ha resaltado que desde la Consejería de Cultura se ha reforzado el apoyo a este proyecto con una aportación de 18.000 euros a través de la convocatoria de ayudas a Festivales de Artes Escénicas, gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales "lo que refleja nuestro compromiso con una cultura viva, transformadora y al alcance de todos".

El delegado ha agradecido a la Asociación TIF, al Ayuntamiento, a la Universidad de Granada, a las fundaciones colaboradoras y a todas las personas que hagan posible este festival porque "diez años de trabajo, de sueños compartidos, de escenarios abiertos a la imaginación, merecen ser celebrados con orgullo".

La programación escolar incluye títulos como 'Clic, Clac, Mu' (30 de octubre), 'Quelonia y el mar' (6 de noviembre), 'Malena Ballena' (13 de noviembre), 'BoBo' (20 de noviembre) y 'El celoso' (4 de diciembre). En el ámbito familiar, el público podrá disfrutar de 'Sum' (8 de noviembre), '¿Cuándo viene Samuel?' (9 de noviembre), 'Laika' (6 de diciembre) y 'Ad Libitum' (7 de diciembre).

Junto a ellas, la programación se completa con otras compañías de prestigio como Anabel Veloso, Claroscuro, LaSal, Desguace, Caracartón, Sonhadas, Arawake, Teloncillo o String Theater, que aportan diversidad de lenguajes y géneros a esta edición.

También destaca la participación internacional con el Dúo Karma (Cuba), además de talleres de especialistas invitados en las VIII Jornadas Internacionales de Artes Escénicas y Educación, que reunirán a referentes como Jordi Nomen, Juan Mata, Andrea Villarrubia o Xuxo Ruiz.

Los espectáculos se celebrarán en los principales espacios escénicos de Granada: Teatro Isabel la Católica, Teatro Municipal Isidoro Olgoso del Zaidín, Centro Federico García Lorca, Auditorio de la Chumbera, Auditorio Caja Rural y Facultad de Ciencias de la Educación, además de intervenciones en barrios como la Chana y Norte, garantizando que la programación llegue a toda la ciudad.