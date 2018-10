'Todos a una por Linares (Jaén)' critica el "desprecio" de la Junta tras no ser atendida en la concentración de Sevilla

Publicado 08/10/2018 17:07:31 CET

LINARES (JAÉN), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares' ha criticado el "desprecio" que, a su juicio, ha demostrado la Junta de Andalucía, ya que ningún responsable se interesó por sus reivindicaciones en la concentración del pasado viernes ante el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

Así lo ha indicado en una nota para hacer balance de la citada jornada, en la que, además, entregó en la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico 15.600 firmas para exigir el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios con el objetivo de "reflotar" la ciudad de su complicada situación socioeconómica.

En primer lugar, ha agradecido a quienes han dado su firma y el apoyo de los cientos de linarenses que participaron en la protesta, dando un "ejemplo de civismo a pesar del hartazgo acumulado", así como a los voluntarios, empresas y profesionales que han ayudado a que esta movilización fuera posible.

Por contra, la plataforma ha destacado "muy negativamente" el comportamiento de la presidenta de la Junta", Susana Díaz, y su gobierno "por la actitud y el desprecio que han demostrado durante la jornada del viernes con el pueblo de Linares".

"No sólo no se dignó a recibirnos, sino que conocedora de la visita de los linarenses a Sevilla programó su agenda lejos de allí para justificar su ausencia", ha afirmado no sin apuntar que "prefirió estar poniendo la primera piedra de un hotel de Superlujo en Marbella" que "al lado de los andaluces que viven en la ciudad con más paro de España, como consecuencia, principalmente, de las decisiones que se han tomado en los últimos años" en la Junta.

Ha añadido que "tampoco tuvo la cortesía de enviar a alguno de sus compañeros de gobierno" para excusar su ausencia e "interesarse por los cientos de linarenses" que se desplazaron a Sevilla. En su opinión, sin embargo, "dio órdenes a sus adláteres para que saliesen al paso" de esta movilización y ha aludido a "perlas" del secretario general del PSOE jiennense y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, o la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo.

Junto a ello, 'Todos a una por Linares' ha subrayado que el PSOE de Linares "fue el único del arco municipal que no envió a ninguno de sus ediles o representantes a acompañar a sus conciudadanos, se negó a sufragar autobuses con fondos municipales y se abstuvo a la hora de mostrar su apoyo a la movilización".

BUENA NOTA TOMADA

Al hilo, han recordado a Díaz, Reyes, Cobo y Daniel Campos --secretario general del PSOE linarense-- que se acerca periodo electoral y han tomado "buena nota de la sensibilidad" que la Administración andaluza y el partido que la dirige "han tenido, ya no sólo a nivel institucional con los continuados incumplimientos, sino también a nivel personal y humano con el pueblo de Linares". "Ya vendrán a pedirnos el voto y la sociedad linarense no olvidará el trato recibido", ha apostillado.

De otro lado, la plataforma ha dicho que tampoco entiende "la actitud de los dos principales sindicatos, que también se abstuvieron a la hora de mostrar su apoyo a la movilización en el marco del Consejo Sectorial, aduciendo que debían consultarlo con sus ejecutivas".

"Posteriormente en un comunicado muy ambiguo, poniéndose de lado, preferían darle una oportunidad a la ITI antes que respaldar a miles de ciudadanos que piden un trabajo digno, el mismo día que nos desayunábamos con los datos de pérdida de afiliación a la seguridad social en la provincia de Jaén", ha comentado.

En todo caso, "con la fuerza de los miles de linarenses" que los respaldan acto tras acto, 'Todos a una por Linares' ha asegurado que seguirá "luchando y reclamando que se cumplan los compromisos" adquiridos. "Que se cumpla el Plan Linares Futuro y que de una vez por todas se dote a Linares de las herramientas necesarias para tener la segunda oportunidad que esta ciudad merece, que no olviden que Linares no se rinde. Y desde la plataforma nos encargaremos de recordarlo día tras día", ha concluido.