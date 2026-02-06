Toman posesión de sus cargos 23 nuevos jueces destinados a Andalucía

Acto de jura o promesa de nuevos jueces presidido por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río - TSJA

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma cuenta a partir de este viernes con 23 nuevos jueces, de los que siete han obtenido destino como titulares de un órgano judicial, mientras que los 16 restantes han sido nombrados jueces en expectativa de destino, según establece el artículo 308.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que determinará dónde prestarán servicio.

Estos fundamentalmente ocuparán juzgados que se encuentran de forma temporal vacantes, según ha detallado el TSJA en una nota de prensa este viernes tras el acto de toma de juramento o promesa, que ha sido presidido por Del Río. Los 23 nuevos jueces irán destinados a juzgados de Almería (dos), Cádiz (dos), Córdoba (dos), Granada (dos), Huelva (tres), Jaén (uno), Málaga (cinco) y Sevilla (cuatro). Además, un juez ha sido destinado a Ceuta y otro a Melila.

De los 23 nuevos jueces que llegan a Andalucía, hay 16 mujeres y siete hombres, por lo que las primeras representan un 70 por ciento del total. Los 121 nuevos jueces de la 74ª promoción son mayoritariamente mujeres: 85 mujeres y 36 hombres, por lo que representan el 70,25 por ciento del total.

Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que más jueces aporta (29). Le siguen Cataluña y Madrid (17), Castilla y León (nueve), la Comunidad Valenciana (once), Galicia (siete), Canarias, Extremadura y la Región de Murcia (cinco), Aragón y Asturias (tres), La Rioja (dos), y el País Vasco, Castilla-La Mancha y Cantabria (uno cada una).

Cataluña es la comunidad autónoma a la que irán destinados más miembros de la nueva promoción, pues contará con un total de 39 nuevos jueces, lo que supone el 32,2 por ciento del total. En el acto de jura o promesa de sus cargos ante la Sala de Gobierno del TSJA, Del Río les ha insistido en defender la legitimidad democrática del poder judicial ejerciendo su labor profesional diaria con imparcialidad, neutralidad, independencia e integridad. En este sentido, ha explicado a los nuevos jueces que deben dar lo mejor de sí mismos en la nueva etapa que comienzan y legitimar el poder judicial con el ejercicio profesional diario.

Les ha animado a ejercer la judicatura "con ilusión y humanidad" y donde estén siempre presentes valores como el respeto, la cercanía y la integridad. En esa línea, ha señalado que, pese a los déficits tecnológicos, de personal e infraestructuras que se puedan encontrar, deben intentar mejorar la situación y generar en los ciudadanos al confianza que la Justicia merece.

El perfil de los integrantes de la 74ª promoción de la carrera es, según se recoge en una encuesta realizada por la Escuela Judicial, el de una mujer con una edad promedio de 29 años, que ha empleado cinco años y cuatro meses en preparar la oposición y que no tiene familiares --hasta el segundo grado de consanguineidad-- que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.