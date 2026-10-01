Toni Martín (PP) señala a Adelante por invitar a Bildu a sus escuelas de otoño: "Blanquean a los representantes de ETA"

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha lamentado la participación del portavoz de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, en las escuelas de otoño de Adelante Andalucía. Martín ha acusado a la formación de "blanquear al partido que representa a ETA".

"Mientras ustedes no aclaren que no piensan lo mismo que Bildu, todo lo que usted diga y proponga en este salón, que se llama Salón Alberto Jiménez Becerril, no tendrá ningún sentido", ha aseverado este jueves durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz.

Martín se ha dirigido al portavoz de Adelante, José Ignacio García, tras decir durante el Pleno que la Junta "está obsesionada con Cataluña". "Obsesionados estamos con la memoria de nuestros amigos y con la memoria de todas las víctimas del terrorismo", ha remarcado Martín.

"Ya está bien de blanquear", ha aseverado el portavoz de los populares, cuya intervención ha provocado el aplauso de pie de muchos de los diputados de su grupo.