Un total de 2.503 escolares de 37 centros de Córdoba participan en los conciertos didácticos 'El ensayo de orquesta'

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total del 2.503 escolares de 37 centros educativos de Córdoba han participado en el primer ciclo de conciertos didácticos 'El ensayo de orquesta', incluidos en el programa Butaca Familiar 2025-2026, organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento en colaboración con la Delegación de Educación e Infancia.

Según ha informado el Consistorio, el ciclo ha estado compuesto por seis conciertos celebrados en el Teatro Góngora entre los días 27 y 29 de enero, en doble sesión de mañana, a cargo de la Orquesta de Córdoba, dirigida por Salvador Vázquez.

El violinista y músico Alejandro Garrido ha sido el presentador de este espectáculo, que utiliza la música clásica como elemento conductor para acercar y hacer partícipes del 'show' a los alumnos, de entre diez y 14 años. A través del teatro, la danza y el humor, se recrean escenas de la vida cotidiana, como la explicación de la receta del salmorejo acompañada por un canon de Mozart.

El segundo ciclo de conciertos didácticos se celebrará del 15 al 17 de abril bajo el nombre 'Kacharristán', dirigido a los niños de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. El tercero, 'Mágico silo XX', será del 13 al 15 de mayo y está destinado a Educación Infantil y primer ciclo de Primaria.

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha destacado "la buena acogida" de esta actividad y ha afirmado que "programas como los conciertos didácticos son una herramienta educativa que estimula la creatividad y la sensibilidad de nuestros niños y niñas desde una propuesta divertida y entretenida".

Para Ruiz, "este tipo de programas no sólo complementan el aprendizaje académico, sino que también contribuyen a la educación en valores como el respeto, la escucha y el trabajo en equipo, muy presentes en el funcionamiento de una orquesta".