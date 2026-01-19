Un total de 48 heridos hospitalizados por el accidente de Adamuz (Córdoba), doce de ellos en UCI, entre ellos, un niño

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva. A 19 de enero de 2026, en Huelva (Andalucía, España).- Clara Carrasco

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 58 personas están hospitalizadas como consecuencia del grave accidente ferroviario de este pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba). De estos 48 heridos, hay doce que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), entre ellos, un niño.

Son los datos ofrecidos este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press. Los 48 hospitalizados están repartidos entre los hospitales Reina Sofía, de Córdoba (46), y Andújar (Jaén, dos). Además otros 74 afectados en el accidente han sido dados de alta.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este lunes que el día de hoy "va a ser largo" y la semana "muy complicada", al tiempo que ha apuntado a la necesidad de analizar los hechos "para que no vuelva a ocurrir" una tragedia como la de Adamuz (Córdoba). Hasta el momento, son 39 los fallecidos confirmados por el Gobierno de España.

En sendas entrevistas en Cope y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el presidente de la Junta ha agradecido la coordinación de todos los servicios públicos, desde sanitarios a equipos de emergencia; una respuesta que permitió dar "en un tiempo muy rápido" solución al "terrible amasijo de hierro" en el que se convirtió el tren Alvia que cayó por un talud de cuatro metros. Moreno ha remarcado que la línea de ferrocaril, que "hay que mantener", es "segura". "Viajar en tren es seguro. La alta velocidad es segura". "No tengamos miedo al tren", ha sentenciado.

El presidente de Andalucía ha confiado en que se puedan levantar en las próximas horas "de una vez por todas" los trenes para así ver "la magnitud del accidente". Ha vuelto a enviar un mensaje de "condolencias" a las familias que están "sufriendo muchísimo" por no saber en muchos casos dónde están sus seres queridos y en qué condiciones están.