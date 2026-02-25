Un total de 93 personas permanecen desalojadas de sus viviendas en la provincia de Granada por los daños del temporal

Vecinos del municipio granadino de Villanueva Mesía el pasado 6 de febrero limpiaban sus casas del barro. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 93 personas permanecen desalojadas de sus viviendas este miércoles en la provincia de Granada por los daños del tren de borrascas en cinco municipios: Pinos Puente, Cenes de la Vega, Montefrío, Nívar y Zagra.

El municipio con más desalojados es Zagra, donde 32 vecinos han sido realojados en casas de familiares y hay 19 viviendas dañadas por los desprendimientos en el entorno del castillo, según los últimos datos facilitados a Europa Press por el Gobierno andaluz.

Los problemas se concentran en el tajo sobre el que se asienta el castillo a cuenta de las intensas lluvias que se encadenaron durante varias semanas.

En Montefrío se contabilizan 20 desalojados por daños en seis casas y la misma cifra de vecinos sigue fuera de sus hogares en Nívar a causa de los deslizamientos, que han afectado a una decena de viviendas. Los perjudicados se han mudado a casas de familiares y amigos y, en algún caso, a un hotel.

En Pinos Puente, un total de 19 personas siguen desalojadas, trece de ellas están en un hotel y seis en el albergue el Peregrino; el resto ha encontrado acomodo con sus allegados. En total son cinco las casas afectadas.

En Cenes de la Vega, un municipio también afectado por los desprendimientos tras las intensas lluvias que dejó el tren de borrascas, queda una vivienda que aún no puede ser rehabitada y sus dos moradores se han buscado otro alojamiento por sus propios medios.

En contraposición, el Ayuntamiento de Loja dio el visto bueno en la tarde del pasado lunes al realojo de los vecinos de La Calera, en el barrio de la Estación, tras la estabilización total de la piedra de grandes dimensiones con peligro de desprendimiento en el monte Hacho que presentaba riesgo para sus casas.

Estas familias recuperan así la normalidad tras más de una semana y media después de que se diera la voz de alarma ante el movimiento de una roca que pesa más de cien toneladas.