Un trabajador resulta afectado por inhalación de humo en el incendio de una planta de reciclaje en Alhendín (Granada)

Operativos trabajan en el incendio en una planta de reciclaje en Alhendín. - 112 ANDALUCÍA

ALHENDÍN (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Un trabajador ha resultado afectado de carácter leve por inhalación de humo y ha sido evacuado al Hospital San Cecilio (PTS) en una ambulancia de la Red de Transporte Urgente (RTU) durante la extinción de un incendio declarado a primera hora de la tarde en una planta de reciclaje situada en la localidad granadina de Alhendín.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, hasta el lugar también se ha desplazado un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), que posteriormente se ha retirado al no ser necesaria su intervención.

El Teléfono de Emergencias 112 ha atendido a las 15,55 horas la primera de más de medio centenar de llamadas que alertaban de un incendio en la planta de reciclaje que había generado una gran columna de humo visible desde diferentes puntos del área metropolitana.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado un dispositivo en la zona en el que intervienen Bomberos de Granada y del Consorcio (que ha activado a los parques de Loja y de Guadix), efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Centro Provincial de EMA Infoca, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alhendín. Además, también se ha activado a las agrupaciones de Protección Civil de Alhendín y de La Malahá y se ha informado a los ayuntamientos próximos.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) han pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia que trabajan en el lugar y, especialmente, no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

La Junta ha dado instrucción de cerrar puertas y ventanas si las viviendas se encuentran próximas y proteger especialmente a niños, mayores y personas con problemas respiratorios.