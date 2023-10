Trabajadoras de la Escuela Infantil de Kidsco en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba) se concentran por atrasos

CÓRDOBA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de la Escuela Infantil de Kidsco en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), con el apoyo del sindicato CCOO, se han concentrado este martes, a las puertas de las dependencias militares, para protestar "por los atrasos continuos en los abonos de sus nóminas".

Según ha informado CCOO en una nota, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de Córdoba, Francisco Cobos, y el responsable de Enseñanza Privada de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Palma, han apoyado a las trabajadoras en dicha concentración, mediante la que han denunciado públicamente "los constantes atrasos en el pago de sus salarios que vienen sufriendo desde hace años" por parte de Kidsco, que es la empresa adjudicataria de las escuelas infantiles en centros del Ejército de Tierra.

La empresa ha achacado tales retrasos a la demora en el pago a la propia Kidsco por parte del Ministerio de Defensa, el cual, según ha recordado el sindicato, "ya aclaró en septiembre pasado que, tanto el Ejército de Tierra, como Defensa, se encuentran al corriente de los pagos. Es más, el Ministerio de Defensa urgió a la empresa a ponerse al corriente del abono de las nóminas".

La empresa, de hecho, "no solo se ha retrasado en los abonos en verano, sino que incluso se permitió el lujo de anunciar a través de una carta que firman los administradores de la empresa, Sandra Butragueño y Jaime Pardo Manuel de Villena, que "se volverán a repetir retrasos en las nóminas en los meses de octubre, noviembre y diciembre con seguridad, y en febrero de 2024 probablemente", según indican, a causa de la "subida de los precios de los suministros y comida y retrasos de los pagos de las administraciones".

Ante esto, el responsable de Enseñanza Privada de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Palma, ha afirmado que, "a fecha de hoy, en octubre, han cobrado hace poco la parte restante de la nómina correspondiente al mes de agosto", y "esta situación las ha llevado a no poder resistir más y tener que tomar la decisión de secundar esta serie de paros parciales".

Palma ha remarcado que hasta ahora "el servicio no se había dejado de prestar por la responsabilidad y profesionalidad de las propias trabajadoras, que en ningún momento han dejado de cumplir con sus funciones, pero que ya no han podido soportar más esta situación de asfixia económica a la que la está llevando su propia empresa", razón por la que CCOO continuará con las movilizaciones, mientras la empresa no regularice el pago de las nóminas.