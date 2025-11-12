Los trabajadores de Aucorsa se concentran ante el Ayuntamiento de Córdoba este jueves por gestión "nefasta" del servicio

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Aucorsa ha anunciado una concentración este jueves ante las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, desde las 09,00 horas, ante la "nefasta" gestión del servicio público de autobuses en la ciudad "por parte del Ayuntamiento".

En un comunicado, el comité ha dicho que llevan "años denunciando que la flota con la que cuenta Aucorsa es totalmente insuficiente para atender la demanda actual, lo que está generando en la ciudadanía un sentimiento de abandono absoluto".

"Esta situación se ha agravado recientemente con la deficiente implantación del nuevo sistema de cobro y localización de autobuses que tras una inversión millonaria no ha cumplido las expectativas", han advertido, para apostillar que "lo peor es que aún no sabemos cuándo estará plenamente operativo, temiendo además que surjan nuevos problemas cuando se implante el pago con tarjeta bancaria".

A ello han sumado que "los horarios marcados por la empresa para realizar los viajes son cada vez más ajustados, debido en gran parte a la ya mencionada falta de flota", algo que "obliga a que los pocos autobuses disponibles estén circulando sin apenas descanso, lo que conlleva que los conductores de Aucorsa estemos sometidos a jornadas maratonianas, sin tiempo ni para cubrir necesidades básicas como ir al baño", han criticado.

Según han expuesto, "esto provoca retrasos acumulados que degradan aún más el servicio que se presta a la ciudadanía, que además se ve obligada a soportar autobuses completamente llenos, hasta el punto de que en muchas ocasiones no pueden subir y tienen que esperar al siguiente vehículo, prolongando aún más su tiempo de desplazamiento y aumentando el malestar general".

LAS CIFRAS

Al respecto, desde el comité han recordado que, "en los casi siete años que el PP lleva al frente del Consistorio, se ha adquirido la irrisoria cantidad de ocho autobuses en 2023 que ya están prestando servicio y otros 15 que deberían haber llegado en 2025, pero a día de hoy seguimos esperándolos".

"Esto supone una media de apenas 3,28 vehículos por año, sin contar los que se han dado de baja efectiva del servicio, y hace que sea una cifra difícilmente defendible para una ciudad del tamaño de Córdoba, lo que ha dejado a la ciudad con una flota claramente insuficiente para cubrir la actual demanda del servicio y garantizar un transporte digno a la ciudadanía", han enfatizado.

Desde el comité han trasladado "reiteradamente esta problemática tanto al equipo directivo de la empresa como al Ayuntamiento, sin obtener más que silencio por respuesta". Por todo ello, quieren hacer partícipe a la ciudadanía de "una situación que no sólo nos afecta a nosotros como trabajadores, sino también a todos y cada uno de los usuarios, quienes sufren directamente las consecuencias de esta dejadez por parte del Consistorio, responsable último del transporte urbano colectivo en la ciudad".

Debido a todo esto es por lo que este 13 de noviembre, como primera medida de protesta, han convocado una concentración en las puertas del Ayuntamiento, "para exigir una inversión directa y urgente que ponga fin a esta sangría que estamos padeciendo".

Así, han invitado a "todo el pueblo de Córdoba a que se una a esta movilización", porque "sólo con unidad y fuerza colectiva lograremos que quienes nos gobiernan se den por aludidos y actúen de una vez por todas".