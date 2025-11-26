Los trabajadores de Hitachi en Córdoba se manifiestan en una nueva jornada de huelga tras rechazar la empresa ir al CARL

Los trabajadores de Hitachi, al inicio de su manifestación, ante la factoría en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la fábrica de Hitachi Energy en Córdoba ha vuelto a salir este miércoles a manifestarse por las calles de Córdoba, en el marco de la tercera jornada de huelga convocada por el comité de empresa, "ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo" y después de que la dirección de la empresa "haya declinado acudir a la llamada" del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

Según ha informado CCOO Córdoba en una nota, a la manifestación de este día "se han sumado compañeros de otras empresas del sector, para mostrar su apoyo a los trabajadores" de la fábrica cordobesa de Hitachi, "que han vuelto ha secundar masivamente la jornada de huelga".

El presidente del comité, Álvaro García Leiva (CCOO), ha explicado que "no ha habido ningún avance que permita desbloquear la actual situación de conflicto, ya que la empresa continúa llevando a cabo acciones en contra de los trabajadores. Ayer mismo, y sin motivo justificado, la dirección optó por cerrar el turno de trabajo de mañana a mitad de la jornada".

Además, "el CARL había convocado al comité y a la empresa a una reunión mañana para tratar de desbloquear la situación, pero la empresa ha comunicado que no asistirá", evidenciando cuál "la actitud que tiene hacia la negociación", afirmando García Leiva que, además, "la dirección está enmascarando problemas productivos y organizativos con el conflicto laboral, cuando el problema es solo el convenio colectivo".

REUNIONES

Ayer martes, el comité de empresa mantuvo una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien "se ha comprometido a tratar de acercar posturas con la empresa, porque esta situación de bloqueo no beneficia a nadie".

Por otra parte, el comité de empresa de Hitachi Energy se ha reunido este miércoles con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, para exponerle la situación que se vive en la fábrica cordobesa, trasladando el presidente del comité de empresa a Fuentes "la preocupación de la plantilla por las decisiones que viene adoptando la dirección hasta ahora".

García Leiva insistió en que "la voluntad del comité de empresa es negociar y que en ningún momento se ha roto el diálogo por la parte social, muy al contrario, se sigue tendiendo la mano a la empresa para sentarse a dialogar y tratar de llegar a un entendimiento".

Por su parte, Salvador Fuentes ha dicho al comité que Fuentes ha trasladado al comité que va a "tratar de mediar con la dirección de la empresa", con el objetivo de "intentar reconducir la situación actual y recuperar la senda del diálogo".

"La Diputación es consciente de la importancia de Hitachi Energy, no solo para la capital cordobesa, sino para la provincia y, por ello, abogamos por hacer un llamamiento a la negociación, para llegar a un entendimiento mutuo que revierta en la estabilidad que la empresa necesita en estos momentos de expansión", ha subrayado.