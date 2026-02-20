Tráfico habilita un carril especial en la N-323 (Granada) este domingo para agilizar el regreso desde la costa

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL DE CÓRDOBA - Archivo

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha informado de que para este domingo, 22 de febrero, la Jefatura Provincial de Tráfico tiene prevista la puesta en marcha de un carril en sentido contrario al habitual entre los puntos kilométricos 171 y 168+900 de la N-323.

Según ha detallado la Institución en una nota, esta medida tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de viaje durante el retorno desde la costa, incrementando así la capacidad del itinerario alternativo habilitado con motivo de las obras de reparación del Viaducto de Rules en la autovía A-44.

El carril especial estará operativo entre las 17,00 y las 22,00 horas de este domingo, si bien estos horarios podrán ajustarse en función de las condiciones del tráfico y de la meteorología.

Desde la Subdelegación del Gobierno han recomendado a los usuarios de la vía extremar la precaución, respetar la señalización provisional y atender en todo momento las indicaciones de los agentes encargados de la regulación del tráfico.