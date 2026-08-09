El transporte público urbano de Granada aumenta su número de viajeros en un 3,85% durante el primer semestre de 2026

Archivo - Autobús del Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada. (Imagen de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El transporte público urbano colectivo de Granada continúa en la senda de crecimiento iniciada en los últimos años y ha registrado en el primer semestre de 2026 un aumento de su número de viajeros de un 3,85% respecto al mismo periodo del año anterior, confirmando así la confianza creciente de la ciudadanía en el autobús urbano como una alternativa de movilidad eficiente, sostenible y accesible en la ciudad.

En total, según ha informado la concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, los primeros seis meses de 2026 se cerraron con 15.965.456 viajeros, lo que sitúa al sistema prácticamente medio millón de viajeros por encima de los registros de 2023 en una recuperación sostenida de la demanda.

"Los datos confirman que el transporte público continúa ganando usuarios gracias al esfuerzo que se está realizando por parte del Ayuntamiento de Granada para modernizar la flota, mejorar el servicio y adaptarlo a las necesidades reales de los granadinos": "Cada vez más ciudadanos eligen el autobús para sus desplazamientos diarios porque encuentran un servicio más competitivo, fiable y cómodo", ha asegurado en declaraciones recogidas por el Consistorio en una nota.

Entre las líneas que han experimentado una evolución más favorable a lo largo de este semestre destacan la 7, 8, 13, 21, 33, N9 y las líneas Búho 111 y 121, todas ellas con un crecimiento superior a la media del conjunto de la red. Especialmente significativa resulta la evolución de la línea 7 (Fargue-Triunfo-Rosaleda-Parque de las Alquerías), puesta en funcionamiento durante el verano de 2025 tras la reorganización de dos líneas de barrio, y que ha registrado un incremento del 58,9% respecto al ejercicio anterior.

"Las decisiones adoptadas para reorganizar el servicio responden a criterios técnicos y a las necesidades reales de movilidad de los barrios, a las que tomamos el pulso con la escucha activa de los vecinos. Cuando planificamos mejor los recorridos y optimizamos los recursos, los usuarios responden positivamente", ha señalado la concejala.

MÁS VIAJEROS CON UNA GESTIÓN MÁS EFICIENTE

El crecimiento de la demanda ha ido acompañado de un incremento de la producción del servicio del 2,46%, una evolución que, según la edil, refleja una gestión eficiente de los recursos disponibles y una adecuada planificación de la oferta de transporte.

Este esfuerzo se ha visto respaldado por el incremento del presupuesto destinado al transporte público urbano, que alcanza este año 24,7 millones de euros, frente a los 20,43 millones consignados en los presupuestos de 2023.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Asimismo, el Ayuntamiento de Granada ha puesto en valor que durante este primer semestre también han continuado las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones 2025-2026 para la renovación y modernización del transporte público.

Dotado globalmente con 4.436.012 euros, el Plan está diseñado para mantener unos parámetros óptimos de producción del servicio y alcanzar en 2040 las cuotas de flota limpia fijadas por Europa.

En este marco ya se han incorporado al servicio cuatro nuevos autobuses híbridos Mercedes-Benz Citaro C2 de 12 metros, mientras que el Ayuntamiento tiene prevista la llegada de dos nuevos vehículos eléctricos articulados de 18 metros antes de finalizar 2026.

En este sentido, Agudo ha apuntado que con estos seis nuevos vehículos serán un total de 25 autobuses los que este equipo de gobierno habrá renovado en lo que va de mandato; cuadruplicando ampliamente los 6 vehículos que se incorporaron en el anterior mandato socialista.

Paralelamente, se ha completado la primera fase de implantación de las nuevas validadoras embarcadas en la línea 4, iniciándose así un proceso que permitirá extender esta tecnología al conjunto de la flota mediante la instalación de 258 nuevos equipos, cuya implantación concluirá durante el primer cuatrimestre de 2027.

"Estamos transformando el transporte público no solo mediante la renovación de los vehículos, sino también incorporando nuevas tecnologías que harán más sencillo y cómodo el uso del autobús", ha indicado la edil, quien ha detallado que las nuevas validadoras permitirán el pago mediante tarjeta bancaria o teléfono móvil directamente en el interior de los vehículos, agilizando el acceso y facilitando su utilización tanto en las líneas ordinarias como en los servicios especiales.

A ello se sumará la implantación progresiva de paneles informativos exteriores con tiempos de llegada en tiempo real y locución para personas con discapacidad visual, así como nuevas pantallas interiores que ofrecerán información sobre la siguiente parada y avisos de interés público.

MEJORAS EN PARADAS Y ADAPTACIÓN DEL SERVICIO

Durante estos primeros meses del año el Ayuntamiento también ha continuado desarrollando actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, comodidad y funcionalidad de distintas paradas del transporte urbano, muchas de ellas fruto de las propuestas trasladadas por vecinos y usuarios.

Entre las principales actuaciones destacan la instalación de una nueva marquesina con mobiliario urbano en la calle Periodista Eduardo Molina Fajardo, la adaptación de la parada de Fray Sánchez Cotán para incrementar la seguridad vial, la incorporación de dos nuevos aseos públicos en cabeceras de línea (en la Avenida de Andalucía y en Plaza de las Américas) y distintas mejoras operativas en las líneas 8, 13 y 21 para facilitar los desplazamientos sin necesidad de acceder hasta las cabeceras.

Asimismo, ha destacado Agudo, el servicio ha continuado prestándose con normalidad y sin incidencias pese a las afecciones derivadas de las distintas obras de transformación urbana ejecutadas en calles como Avenida Cervantes, Santiago o Carretera de Málaga, gracias a la planificación de desvíos y ajustes operativos.

"La coordinación entre las distintas áreas municipales nos ha permitido compatibilizar la ejecución de importantes obras de transformación urbana con el mantenimiento de un servicio de transporte regular para minimizar las molestias para los usuarios", ha indicado la edil.