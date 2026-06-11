El transporte urbano por autobús aumenta un 7,5% en abril en Andalucía con casi 24.800.000 viajeros

Archivo - Imagen de archivo de transporte publico un día de la feria de Abril. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 7,5% en abril en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 24.795.000 pasajeros, frente a un aumento del 7,4% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de abril en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,1%), Castilla-La Mancha (+12,6%) y Castilla y León (+10,4%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+2,8%), Comunitat Valenciana (+3,6%) y Madrid (+7,3%). A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 2,86 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 19,8% interanual) y otros 9,08 millones (9,8% interanual), el autobús. Mientras, en el caso de Málaga, 1,77 millones optaron por el metro (un -4,9% interanual) y otros 4,59 millones (3,6% interanual) lo hicieron por el autobús.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, más de 504,4 millones de pasajeros utilizaron el transporte público el pasado mes de abril, un 6,1% más que en el mismo mes del año 2025.

El transporte urbano aumentó un 8,4% en tasa anual y el interurbano un 1,2%. Dentro del interurbano, destacó el incremento del 4,7% en el transporte por autobús.

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús. Las mayores subidas se dieron en Extremadura (20,1%), Castilla-La Mancha (12,6%) y Castilla y León (10,4%).

Por su parte, Aragón (2,8%), Comunitat Valenciana (3,6%) y Comunidad de Madrid (7,3%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.

Según Estadística, el transporte urbano fue utilizado por más de 318,4 millones de viajeros en abril, un 8,4% más que en el mismo mes del año pasado, con ascensos del 9,8% en el tranporte por metro y del 7,4% en el caso del bus.

El transporte por metro aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior, excepto en el de Málaga, en el que disminuyó un 4,9%. El metro de Sevilla presentó el mayor incremento, del 19,8%.

Por su parte más de 140,4 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en abril, un 1,2% más que en el mismo mes de 2025, con avances del 4,7% en el transporte por autobús y del 3,2% en el aéreo, subidas que contrastaron con el retroceso del transporte marítimo (-11,2%) y por tren (-3,5%).