Transportes adjudica el proyecto de remodelación del enlace entre las autovías A-4 y A-44 en Bailén (Jaén)

Imagen de la remodelación del enlace - MINISTERIO DE TRANSPORTES

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 715.151,95 euros (IVA incluido) el contrato de servicios para redactar el proyecto de trazado y construcción para remodelar el enlace entre las autovías A-4 y A-44, en el término municipal de Bailén (Jaén). El presupuesto estimado de las obras es de 15,5 millones de euros (IVA incluido).

El objetivo de este contrato es mejorar la movilidad y la seguridad vial del enlace, conectando las carreteras A-44 y la A-4 mediante un ramal de dos carriles. Con estos trabajos se mejorará la movilidad y la seguridad vial en este enlace, reduciendo la congestión del tráfico existente.

Así, una vez realizada la convergencia con el flujo de tráfico proveniente de Córdoba, existirán tres carriles hasta pasado el enlace situado en el kilómetro 288 de la A-4. Además, se reordenará un acceso directo existente en la margen izquierda de la A-4.

Tal y como se ha informado desde el Ministerio, la actuación objeto de este proyecto consiste en modificar la confluencia entre ambas carreteras, pasando de cuatro carriles --dos por vía-- a tres, mediante el diseño de carriles de ancho variable (bífidos).

Posteriormente, el tronco de la A-4 sentido Madrid quedará en este tramo con tres carriles de circulación, de modo que la ampliación a un tercer carril, desde la actual disposición de dos carriles, se realizará por la mediana de la propia A-4. Adicionalmente, se evitará que la vía de servicio conecte con este tramo y se prolongará hasta la salida 288.

Para la conexión del ramal de salida y la vía de servicio con la A-6100, se plantea sustituir la intersección actual de la margen izquierda de la salida 288 por una glorieta de similares características a la existente en la margen derecha.

Para ampliar la capacidad del tramo de la A-44, se plantea construir un tercer carril a partir del kilómetro 2,450 en sentido Bailén.

Además, la intervención incluirá revestir las cunetas de mediana y mejorar las condiciones de drenaje junto al fresado y reposición de la capa de rodadura de la actual vía de servicio en el tramo que no se modifica su trazado.

La autovía A-4 es la principal vía de comunicación entre Madrid y el sur de la península. A la altura de la localidad de Bailén, en el kilómetro 292, se encuentra en enlace con la autovía A-44, punto a partir del cual la autovía A-4 toma dirección oeste-suroeste, mientras que la A-44 toma dirección sur.

Actualmente en la conexión entre ambas carreteras presenta cuatro carriles: dos provenientes de la A-4 y otros dos de la A-44. Los carriles de confluencia, los que se pierden, son los de la A-44. Inicialmente, se pierde el carril exterior (a los 83 metros del inicio de la confluencia), para posteriormente, 342 metros más adelante, perder el carril izquierdo de la A-44. Tras completarse la confluencia, en el tronco de la A-4 se mantienen dos carriles de circulación sentido Madrid.

Paralelamente a esta confluencia, discurre una vía de servicio que da acceso al aparcamiento de emergencia de vehículos pesados de Bailén y a una zona de servicios aledaña. Esta vía conecta con el tronco de la A-4 a unos 247 metros de distancia. La conexión se realiza mediante un carril de aceleración directo con una longitud de 250 metros.