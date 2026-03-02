Transportes avanza con las obras de mejora de los túneles de la A-7 en Granada con una inversión de 16,26 millones

Gráfico de las obras de mejora en los túneles de la A-7 en Granada - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de mejora y modernización de los túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño, en la costa de Granada, con el objetivo de dotarlos del equipamiento de seguridad necesario que exige la normativa europea. La actuación cuenta con un presupuesto total de 16,26 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Actualmente se encuentra cortada la calzada con sentido Almería, mediante un 'transfer' a la otra calzada entre los pasos de mediana ubicados entre los kilómetros 872,7 y 868,2, según ha detallado este lunes el Ministerio de Transportes en una nota de prensa.

En este contexto, y adicionalmente al corte ya establecido, será necesario realizar diversos trabajos de voladuras controladas en la ejecución de las nuevas galerías de los túneles de Madroño y Acebuchal. Por ello, para una correcta y segura ejecución de estos trabajos, desde este lunes y hasta el viernes 27 de marzo, se realizarán cortes puntuales de tráfico durante un tiempo estimado de 15 minutos en los citados túneles.

Estos cortes puntuales se realizarán como máximo uno al día entre las 10,00 y las 13,00 horas o bien entre las 14,30 y las 16,30 horas. El corte existente de la calzada con sentido Almería se mantendrá hasta mediados de abril, previsiblemente. Las afectaciones estarán debidamente señalizadas y se realizarán respetando el calendario de paralización de obras de la Dirección General de Tráfico.