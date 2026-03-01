La Junta aporta 2,7 millones del Plan Andalucía Actúa en Sevilla para reparar vías pecuarias tras borrascas

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en su visita a la localidad hispalense de Burguillos. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este domingo la localidad sevillana de Burguillos para comprobar sobre el terreno los daños ocasionados por el reciente episodio de temporales y conocer las actuaciones previstas en el municipio, que cuentan con una inversión de unos 400.000 euros. Esta visita se enmarca en las actuaciones impulsadas por su departamento dentro del Plan Andalucía Actúa, con el que la Consejería moviliza en la provincia de Sevilla 2,7 millones de euros para la reparación de vías pecuarias e infraestructuras verdes, dentro de un esfuerzo global de 49 millones de euros en toda la comunidad autónoma.

Tal y como ha asegurado el Gobierno andaluz en una nota, la inversión prevista en Sevilla se reparte entre la mejora de caminos forestales, vías pecuarias e infraestructuras asociadas, con una dotación de 1,4 millones de euros, y la recuperación de senderos, instalaciones de uso público y centros de visitantes, a los que se destinan otros 1,3 millones. "Se trata de actuaciones orientadas a restablecer infraestructuras esenciales dañadas por el enjambre de borrascas que ha padecido Andalucía, y a garantizar la seguridad y la conectividad en el medio natural y rural", ha dicho.

Durante la visita, García ha destacado que "la Consejería ha actuado con rapidez para identificar los puntos más afectados y priorizar aquellas intervenciones que resultan clave para recuperar la normalidad en los municipios". En esta línea, ha afirmado que "la coordinación con los ayuntamientos ha sido fundamental para ajustar las actuaciones a las necesidades reales de cada localidad". En Burguillos ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Domingo Delgado, al que ha agradecido su cooperación con la Junta y la delegada territorial, Inmaculada Gallardo, entre otros asistentes.

En este municipio, las actuaciones se centrarán en la vía pecuaria Cordel de la Cuesta del Señor, a lo largo de unos cinco kilómetros que han quedado intransitables tras el temporal, especialmente en la zona de acceso a Infoca. Los trabajos previstos incluyen la retirada de lodos, la reposición del firme perdido, la corrección de vados descarnados, la reparación de cárcavas de gran tamaño y la eliminación de material vegetal arrastrado por el agua. Esta intervención cuenta con una inversión aproximada de 400.000 euros.

Dentro de la primera fase del Plan Andalucía Actúa, se han identificado otras actuaciones relevantes en vías pecuarias y caminos forestales de la provincia de Sevilla. En Casariche, se intervendrá en el Cordel de Puente Genil a Alameda, en el tramo comprendido entre el cruce con la carretera de Casariche a Badolatosa y el límite con la provincia de Córdoba, actualmente destruido e intransitable, con una inversión de 200.000 euros destinada a la retirada de lodos, reposición del firme y acondicionamiento de vados.

En La Puebla de los Infantes, las actuaciones se localizan en el Cordel de Hornachuelos y Puerto Almenara, donde se procederá al hormigonado de un tramo de 300 metros con fuerte pendiente para garantizar el acceso a explotaciones ganaderas, con un presupuesto de 140.000 euros, así como en el cruce del Cordel de Hornachuelos con el arroyo de las Dehesillas, donde se construirá un vado con marcos y elevación del terreno, con una inversión de 50.000 euros.

En Castilblanco de los Arroyos, las obras se desarrollarán en el Camino de Santiago (Vereda del Salto de la Trocha), con actuaciones de consolidación del firme, muros de escollera y retirada de material inestable, por valor de 80.000 euros, mientras que en Aznalcázar se actuará en el Cordel de los Playeros, un tramo de tres kilómetros clave para el acceso a fincas agrícolas, con una inversión de 50.000 euros destinada a la reparación y compactación del firme.

En Algámitas, la actuación se desarrollará en la vía pecuaria Cordel de Morón a Ronda, en un tramo de unos 800 metros que presenta socavones, pérdida de áridos, deslizamientos de taludes y daños en las escolleras, además de la presencia de árboles caídos. El estado actual de la vía supone un riesgo de colapso por desprendimientos y afecta de forma directa al tránsito ganadero, con cerca de 1.300 cabezas de ganado dependientes de este itinerario.

Los trabajos previstos incluyen la reposición del árido perdido, la estabilización y fijación de laderas, la reconstrucción de escolleras y la retirada de arbolado afectado, con una inversión estimada de 50.000 euros, entre otras actuaciones en vías pecuarias y caminos forestales.

En cuanto a los equipamientos de uso público, una de las principales actuaciones se desarrollará en Aznalcázar, donde se intervendrá en el Centro de Visitantes del Guadiamar, afectado por roturas, goteras y humedades, con trabajos de reparación de techos, instalaciones eléctricas y elementos dañados, por un importe de 250.000 euros, así como en el Área Recreativa de Buitrago, donde se llevarán a cabo labores forestales, reparación de charcas y sustitución de talanqueras, con una inversión de 97.500 euros.

También hay que subrayar las obras que se llevarán a cabo en San Nicolás del Puerto, que se concentrarán en el Área Recreativa del Nacimiento del Huéznar, con trabajos de poda sanitaria, retirada de árboles caídos, sustitución de señalización y reparación de barandillas y pavimentos, con un presupuesto de 82.000 euros, entre otras obras en equipamientos de uso público.

En contexto, estas actuaciones forman parte del Plan Andalucía Actúa, presentado el pasado 17 de febrero por Moreno como un plan de recuperación para atender los daños que son competencia autonómica y contribuir a la reactivación económica de las zonas afectadas. Se trata de una respuesta diseñada para actuar lo antes posible, a partir de una reorganización del presupuesto de la Junta en un esfuerzo extraordinario, con 1.780 millones de euros, orientado a apoyar a las familias y a los sectores económicos que han sufrido de forma directa las consecuencias del temporal.

En este marco, la Junta ha puesto en marcha obras de emergencia en aquellas infraestructuras que requieren una intervención inmediata, al tiempo que trabaja en actuaciones de mayor complejidad técnica que necesitan más tiempo y garantías administrativas.

"La recuperación de Andalucía exige coordinación, lealtad institucional y la implicación de todas las administraciones para aliviar, de forma conjunta, la situación que atraviesan miles de andaluces", ha explicado la consejera.

Desde el inicio del tren de borrascas, Andalucía ha gestionado más de 13.700 emergencias. La provincia de Sevilla ha sido la más afectada, con 2.168 avisos registrados. El impacto del temporal también se ha traducido en el desalojo de más de 11.000 personas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva y Málaga. En el caso de los municipios sevillanos --El Palmar, Alcalá del Río, Tocina, Lora del Río, Cantillana, Écija y Pruna--, llegaron a estar desalojados 209 vecinos en un mismo día, todos ya en sus viviendas.

La consejera, en este punto, ha concretado que el desalojo preventivo de 36 mayores de una residencia de Tocina, que fueron realojados en casas de familiares y residencias cercanas. "Fue una tarea perfectamente coordinada entre la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ayuntamiento, 112 y 061".

Por otro lado, la consejera ha valorado las obras que se realizaron durante la primera legislatura de Moreno en la vía pecuaria 'Vereda de los Rodeos'. "La recuperación de esta vía pecuaria fue una gran noticia para los burguilleros al ser muy utilizada por los vecinos, caballistas y aficionados al senderismo y ciclismo de montaña", ha subrayado la consejera, sobre una obra que tuvo un coste de más de 309.000 euros.