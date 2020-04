Transportistas andaluces dicen que ante coronavirus Junta indemniza con un 56% del contrato ante CCAA que pagan el 100%

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha planteado este miércoles que "en otras comunides autónomas a las empresas que realizan el transporte escolar se les están realizando compensaciones muy por encima de lo que se realiza en Andalucía, llegando incluso al mantenimiento íntegro del 100% del contrato, como porcentajes finales" mientras que "en cambio en Andalucía, como máximo se realizarán abonos del 56% de la facturación, con entregas a cuenta, que tendrán que ser revisadas, y no como porcentajes finales".

Fedintra ha reclamado a través de una nota que "ante la disparidad de criterios en la suspensión de los contratos escolares en otras comunidades autónomas se unifique el criterio para las indemnizaciones de estos contratos".

El sector del transporte en Andalucía se encuentra en un momento de gran incertidumbre y con unas perspectivas de futuro muy complicadas, debido a la situación sobrevenida por la crisis del coronavirus, ha argumentado Fedintra a través de una nota, circunstancia a la que ha añadido el hecho de que "si le añadimos la disparidad de criterios a la hora de ofrecer soluciones por parte de las distintas administraciones, la cuestión se complica aún más en el sector".

Fedintra ha trasladado que desde la Junta de Andalucía se ha asegurado que los contratos que estaban en vigor con las empresas se seguirían manteniendo, "y en muchos casos así ha sido, pero en relación con los contratos que dependen de la Agencia Andaluza de Educación (APAE) todos se han suspendido", ha puesto de manifiesto esta asociación.

"Incluso se ha llegado a plantear usar el transporte escolar para trabajadores del campo, cuando es imposible ante la suspensión de los contratos", ha apostillado Fedintra.

"La viabilidad económica de las empresas, más de 350 en las federación, con más de 4.000 empleos, está más en entredicho que nunca, al margen de dejar maltrecho un segmento económico vital para el Turismo y la Movilidad en nuestra comunidad cuando la normalidad se recupere", ha manifestado Fedintra en su comunicado.

La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía considera imprescindible establecer "una baremación adecuada a esta situación sobrevenida, que permita la viabilidad mínima de las empresas". "Si en otras comunidades autónomas se está llevando a cabo, ¿por qué en Andalucía no es posible?", se ha preguntado esta asociación, que ha argumentado en este sentido que "los presupuestos están aprobados y solo hay que mantenerlos". "No es necesario realizar ningún aporte extraordinario, solo voluntad política y ganas de que el sector del transporte en Andalucía no desaparezca", ha apostillado.

Fedintra ha augurado que "si no se unifica el criterio de compensaciones, las empresas de transporte de otras comunidades, tendrán mayor capacidad en el futuro para poder concursar a las próximas licitaciones tanto de servicios regulares como escolares, y se creará una enorme discriminación empresarial".